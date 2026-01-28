Vuelve la Liga 1 y L1MAX inicia una temporada recargada con todos los partidos y más contenidos originales

Desde este viernes 30 de enero, el fútbol peruano vuelve a escena con el inicio de una nueva temporada de la Liga 1 Te Apuesto, y L1 MAX, canal oficial de la liga, transmitirá todos los partidos del campeonato en vivo, programas que vuelven en esta temporada y una mayor apuesta en contenidos originales que acompañan al hincha antes, durante y después de cada fecha, todos los días y durante todo el año. Todo, en un mismo lugar: L1MAX

La emoción de los partidos se pondrá en marcha el viernes 30 de enero a las 12:00 p.m. con la transmisión en vivo del partido correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura entre Sport Huancayo y Alianza Lima a través de L1MAX.

El sábado 31 a la 1:00 p. m. será el turno del encuentro entre Sport Boys y Chankas CYC en el Estadio Miguel Grau, marcando un hito, ya que, por primera vez L1MAX emitirá partidos de local de Sport Boys, ampliando la cobertura del campeonato y acercando la experiencia del estadio a los hinchas.

Luego, el domingo 1 de febrero a las 5:15 p. m., L1MAX transmitirá también por primera vez un partido de local del tricampeón del fútbol peruano: Universitario de Deportes, frente a ADT de Tarma en el Estadio Monumental. La cobertura contará con la narración de Daniel Kanashiro, los comentarios de Ricardo Montoya y José Carvallo, y la información desde campo de juego de Gustavo Peralta y Eduardo Combe, reforzando una temporada con todo el fútbol en vivo.

Nuevos contenidos y programas renovados

La propuesta de programación en vivo de L1MAX, se robustece con estrenos, y es así que al término de este encuentro por L1MAX llegará “AL L1MITE”; el nuevo programa conducido por Diego Rebagliati, acompañado por talentos del canal como Talía Azcárate, Gustavo Peralta, José Carvallo, Erick Delgado, Kevin Pacheco y Henry “El Pato” Quinteros. De 9:00 p. m. a 10:30 p. m. todos los domingos “AL L1MITE” ofrecerá análisis y debate sobre la actualidad del fútbol nacional, ampliando la experiencia del hincha más allá de cada jornada.

Adicionalmente a este estreno, desde esta semana llegan las nuevas temporadas de HDM con Gustavo Peralta y Analú Rodríguez, que amplía su horario a lunes a jueves, de 12:30 p. m. a 2:00 p. m. y L1 Radio, que regresa renovado y consolida a L1MAX como el ecosistema más completo para vivir el fútbol peruano.

En 2026 todos los partidos y todos los equipos de la Liga 1 Te Apuesto están en vivo en L1 y L1MAX, consolidando una cobertura integral y multiplataforma del fútbol local. El punto de encuentro para los partidos y eventos clave del campeonato nacional, disponible en Claro TV, DirecTV, WIN, Mi Fibra, Best Cable y L1MAX.com.