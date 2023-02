La Liga 1 dejó seis ‘walkover’ en su primera jornada de competencia, siendo el Municipal vs. Carlos A. Mannucci uno de los duelos afectados por la decisión de los ediles de no presentarse en el cotejo, que marcaba el regreso de Raziel García al campeonato local, luego de su paso por Deportes Tolima de Colombia. Precisamente, fue el volante quien dio a conocer su postura sobre lo acontecido, lamentando no haber podido tener competencia oficial.

“Primera vez que me toca (ganar por ‘walkover’). Yo tenía la ilusión de regresar a las canchas, de volver a jugar en mi país, de disfrutar y que la gente disfrute”, sostuvo el mediocampista de Carlos A. Mannucci a los medios de prensa.

Raziel también dio a conocer su deseo de encontrar una solución a los conflictos por los derechos de TV, con la intención de que el fútbol no se vea más perjudicado, ya que el plantel entero de Carlos A. Mannucci, así como los otros equipos de la Liga 1, necesitan competencia para alcanzar sus objetivos grupales e individuales.

“Ojalá se pueda resolver pronto esta situación, nosotros nos hemos preparado mucho para este partido, pero ahora hay que pensar en lo siguiente y ojalá se pueda solucionar todo este tema”, acotó el jugador nacional con pasado reciente en el fútbol colombiano.

Por otro lado, Raziel no descartó la idea de volver pronto a la Selección Peruana, aunque es consciente de que no será nada fácil ganarse un lugar en el nuevo equipo nacional, el mismo que posee un nuevo entrenador tras la salida de Ricardo Gareca.

“Yo siempre me voy a esforzar al máximo. En el día a día, voy a dar lo mejor para mi carrera, para mi familia y para seguir logrando los objetivos que tengo. No he tenido la oportunidad de hablar con él (Juan Reynoso), pero espero que me vaya bien este año y poder volver a la Selección Peruana”, concluyó.





