La buena campaña de Universitario de Deportes, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, atrae la mirada de todo el mundo, y hace que sus principales futbolistas llamen la atención de otros clubes. Y eso fue lo que ocurrió con Williams Riveros, quien recibió sondeos del exterior y parecía alejarse de Ate. Sin embargo, el defensa paraguayo le dio su palabra a la directiva crema y no se sacará la crema, al menos, hasta fin de año. Es más, su presencia en 2026 está al caer.

“Williams Riveros no se va de la U, se queda hasta fin de año. Hubo sondeos de Paraguay, pero no hubo propuesta como tal. (Fabián) Bustos (DT de Olimpia) no se iba a llevar a Riveros y Olimpia tiene un tema económico, por lo que no podría ir por un jugador que tiene contrato”, comentó el periodista Gustavo Peralta en L1 Radio.

Es decir, ‘Tarzán’ se quedará para pelear el título del Apertura y el Clausura con los cremas, y también la llave de octavos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, que supone el reto más importante del bicampeón peruano de los últimos años.

Pero no queda ahí. Williams Riveros, quien se ha vuelto indiscutible en el once de Jorge Fossati e incluso ha elevado su nivel en el torneo internacional, estaría a punto de renovar su vínculo por todo el 2026, para alegría de los hinchas cremas.

“Riveros tiene una renovación automática por un año más si juega el 80% de los partidos este año. Es el jugador que más partidos ha tenido así que esto es casi un hecho, y de darse la renovación automática será con mejoras (salariales)”, agregó el mencionado periodista.

De esta manera, solo queda saber si César Inga se mantendrá en Universitario de Deportes para el segundo semestre, pues emisarios del Orlando City de la MLS lo seguirán en la fecha doble de Eliminatorias. Por lo pronto, en la ‘U’ se aseguraron y ficharon a Anderson Santamaría para no quedar descompensados atrás.

Anderson Santamaría se sumó como nuevo refuerzo de Universitario. (Instagram)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último empate por 1-1 con River Plate por la Copa Libertadores, Universitario tendrá un descanso por el parón de la fecha FIFA y volverá a jugar la próxima semana, cuando visite a Ayacucho FC por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho duelo está programado para el domingo 15 de junio desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal de Huanta.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

