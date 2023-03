Luego de la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023, en Universitario de Deportes se vive un clima más cómodo que al de hace unas semanas, donde llegaron a acumular tres derrotas consecutivas. Esto –en gran medida– ha sido por el rápido impacto que ha tenido Jorge Fossati en cada uno de sus jugadores desde su llegada. Williams Riveros, por ejemplo, mostró una mejor versión en la victoria ante Cienciano y así lo dejó saber en la última conferencia de prensa en Campo Mar.

Si bien en sus primeros compromisos como titular dejó muchas dudas, el defensor paraguayo se mostró muy cómodo en la línea de tres que planteó el director técnico uruguayo y que seguramente se repetirá en los próximos encuentros. “Estoy de menos a más. En el primer partido no me sentí cómodo porque no conocía muy bien a los compañeros”, manifestó.

Luego, el zaguero de 30 años fue sincero y confesó que todavía está lejos de su mejor versión, pero espera conseguirlo lo más pronto posible para ayudar a la ‘U’ a conseguir sus objetivos. “Siento que me falta mucho para ponerme a punto y sé que puedo darle mucho más al equipo. Me estoy preparando muy bien para los partidos”, acotó.

Williams Riveros conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa. (Video: Irene Carranza / Depor)

A pesar del poco tiempo de trabajo, Jorge Fossati sorprendió a todos alineando una zaga central con tres defensores ante Cienciano. La apuesta del estratega ‘charrúa’ funcionó y facilitó el trabajo de jugadores como Andy Polo y Nelson Cabanillas, quienes fueron los carrileros. Asimismo, Williams Riveros, quien compartió zaga con Matías Di Benedetto y Aldo Corzo, se sintió muy cómodo.

“Toda mi vida jugué con la línea de cuatro, jugar con línea de tres es nuevo para mí, pero me siento muy cómodo con el sistema”, comentó el jugador guaraní sobre su nueva posición como líbero. “El equipo está bien y unido; con todos los jugadores que están en la zaga nos llevamos muy bien, no hay secreto en eso”, puntualizó.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Universitario de Deportes volverá a tener actividad este lunes 13 marzo cuando visite la ciudad del Cusco para enfrentar a Deportivo Binacional en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El encuentro está programado para las 6:00 p.m. y, a falta de confirmación oficial, sería transmitido por la señal de Liga 1 MAX.





