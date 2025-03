Universitario de Deportes goleó 4-0 a Alianza Universidad y suma 7 puntos de 9 posibles en este arranque del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Ahora el rival de turno será Sport Boys, este domingo 9 de marzo en el estadio Nacional y Williams Riveros ya piensa en los rosados. Sabe que será un partido ante un rival de cuidado, pero la ventaja de no salir de Lima y tener un equipo que juega prácticamente de memoria es la ventaja de los cremas. En lo personal, ‘Tarzán’ espera volver a anotarle a los rosados, como en el Torneo Apertura 2024, cuando de cabeza venció a Boys también en el Nacional, y la victoria fue crema por 2-1.

Al respecto, el paraguayo recordó ese momento. “El torneo es duro y los equipos se ha reforzado bien y uno de ellos es el Boys. Pienso que será un equipo complicado como todos, pero hay que trabajarlo bien y no desesperarnos. Al Boys ya le anoté y sería lindo volver a convertir pero siempre que sirva para ganar. Realmente yo prefiero que anote mi delantero y sumar de a tres y yo preocuparme más en defender para conseguir el triunfo”, declaró para Universitario TV.

Sobre el momento y el nivel del equipo dirigido por Fabián Bustos, comentó: “En líneas generales, pienso que el equipo está bien. Hemos salido de una pretemporada dura y el grupo ha ido soltándose y cada día que pasa nos comprendemos mejor con los compañeros que llegaron. ¿Y en lo personal? Me siento muy cómodo en el grupo y en la cancha y sin duda terminar el año de la mejor manera fue importantísimo”.

Con respecto a los goles recibidos en este arranque de año, en comparación a años anteriores, el defensa declaró que “nadie es perfecto, trabajamos para que no nos hagan goles y también hacerlos. En los primeros dos partidos, nos anotaron por desatenciones nuestras, por equivocaciones propias que seguimos corrigiendo, y en el último partido se vio reflejado ese trabajo”.

El zaguero de 32 años cumple su tercera temporada en Universitario de Deportes y se está convirtiendo en un referente del equipo. Su contrato culmina en diciembre, pero le gustaría renovar. “¿Qué es Universitario para mí? La U ya lleva parte de mi corazón. Este es mi tercer año y acá pasé cosas maravillosas que no viví en mi carrera, por eso si me preguntan si me gustaría quedarme diría que sí”, aseguró.





¿Cuándo se jugará el Sport Boys vs. Universitario?

Tras la jornada del pasado fin de semana, Universitario de Deportes y Sport Boys volverán a tener actividad en unos días, cuando se enfrenten por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho encuentro está programado para el domingo 9 de marzo desde las 3:00 p.m., para que se juegue en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión del partido, esta estará a cargo de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

