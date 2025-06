Después de algunos días de silencio, Winston Reátegui salió al frente para revelar detalles de su salida como presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). El extitular de dicha entidad contó lo que conversó con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y cómo se enteró de esta decisión.

“Hablé con Lozano y le manifesté que me hubiese gustado que me dijeran que no contaban conmigo, y no pasaba nada. Era lo ideal. Cuando ingresé, dije que había que publicar los audios del VAR y la programación. Al entrar, hice gestión, pero me quedo con el sinsabor de que se pudo hacer algo más”, expresó en Ovación.

Reátegui considera que el procedimiento para ser cesado del cargo no fue el adecuado, pues nunca se comunicaron con él de manera directa antes de que la información se filtrara en los medios de comunicación. Pese a la manera en que todo sucedió, está tranquilo con lo que hizo al frente de la CONAR.

"Me queda un sinsabor porque hubo poca consideración, no fue la forma adecuada, pues me enteré por la prensa, no sabía nada, ya luego recibí unos mensajes donde me comunicaron que no era presidente de CONAR”, detalló el exárbitro de fútbol.

Winston Reátegui pidió un cambio en su directorio

En otro momento, Reátegui detalló la conversación que tuvo con Lozano. El extitular de la CONAR afirmó que pidió la presidente de la FPF un cambio de directorio, pues considera que era necesario sumar gente especializada en gestión y no tanto en temas técnicos. “Escuché ciertos comentarios que no son precisos. Como presidente de CONAR, el lunes 12 de mayo presenté un requerimiento de cambio de directorio. Lo conversé con Agustín Lozano y Sabrina Martins”, dijo.

Luego, agregó: “En estos cinco meses pude analizar que era necesario un cambio, un directorio más ejecutivo y orientado a favor de los árbitros. Quienes actualmente trabajan no son especialistas en gestión, sino técnicos”. Como se sabe, su directorio estaba conformado por Víctor Hugo Carrillo, Henry Gambetta, César Escano y Héctor Rojas.

Por último, Reátegui afirmó que no tuvo nada personal con ellos. “No es nada contra quienes trabajaban conmigo; son profesionales en la materia, pero son técnicos, no gestores. En estos cinco meses observé que ellos mismos proponían y aprobaban. Me hubiera gustado que mi directorio estuviera conformado por gestores”.

La salida de Reátegui deja un vació en la presidencia de la CONAR, que es la encargada de designar a los árbitros de todas las competencias organizadas por la FPF. Por el momento, la federación evalúa opciones para elegir a la próxima gestión, la cual comunicará mediante sus canales oficiales.

