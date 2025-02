Winston Reátegui, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), dio detalles sobre el uso del VAR en la Liga 1 2025, y lo que fue el arranque de la temporada del fútbol peruano con respecto al arbitraje. “Los audios del VAR estarán disponibles en los 9 partidos. Existen encuentros que no lo ameritan, ya que no hay jugadas polémicas. Se publicarán cuando haya jugadas dudosas. De hecho, están saliendo dos jugadas más, una en el partido de Cristal y otra en el de Cienciano. Los audios son crudos, no se modifica nada”, declaró en Radio Ovación.

Sobre el desempeño de los árbitros en esta fecha 1, resaltó que no hubo críticas ni cuestionamientos en los primeros partidos. “No se ha hablado de los árbitros, y eso es positivo. Las decisiones que se han tomado estuvieron en línea con lo esperado. Hay que mejorar, pero, en términos generales, el desempeño ha sido muy bueno”.

Con respecto a la participación del VAR, dijo: “No todas las jugadas son iguales; hay que analizar cada situación que se presenta. Si bien es cierto que hay un perfil a establecer, no podemos ser poco objetivos, ya que el fútbol es un deporte de contacto y los agarrones son válidos. Sin embargo, debemos distinguir la intensidad de la jugada. El VAR debe intervenir solo en situaciones muy claras, pero la decisión final siempre debe ser del árbitro”.

Por otro lado, Winston Reátegui publicó la lista de jueces programados para la fecha 2 del Torneo Apertura, donde destaca la designación de Bruno Pérez para el Universitario vs. Cienciano y el de Kevin Ortega para el cotejo entre Alianza Atlético y Alianza Lima.

El presidente de la Comisión Nacional de Árbitros, Winston Reátegui, anunció una serie de novedades para transparentar los procesos y la correcta aplicación del reglamento.

¿Cómo funciona el VAR este año?

El fútbol peruano vive una reestructuración con miras a una mejora. Ante esto, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció una nueva medida enfocada, esta vez, en el arbitraje nacional, que sufrió muchas críticas durante la temporada 2024. Una de las principales fue el cambio de presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar), que ahora es gestionada por Winston Reátegui. Él tendrá la misión de garantizar que el próximo año, en la nueva Liga 1 Te Apuesto 2025, no se cometan los mismos errores que en ediciones anteriores. A propósito de esto, Reátegui habló sobre su designación y los nuevos cambios que se avecinan para el arbitraje peruano.

Reátegui precisó que una de sus principales tareas será mejorar el sistema arbitral, haciendo más transparente con el uso del VAR. “Cuando he sido presidente en la Asociación de Árbitros, siempre he dado la cara porque no hay nada que temer. Uno se puede equivocar, pero es por eso que queremos hacer grandes cambios en el arbitraje. Y uno de los primeros cambios que hemos decidido hacer primero es la publicación de los audios VAR en los partidos porque quedaba el sinsabor que no había transparencia y queremos hacer eso”, acotó.

Asimismo, aseguró: ”Una de las cosas también importantes es la autonomía total porque en la reunión que tuve con el ingeniero Lozano eso se habló, yo le expuse con quiénes quería trabajar, es por eso que elegí a Víctor Hugo Carrillo, a Henry Gambetta, a César Escano, a Héctor Rojas que son personas que están en Conmebol. Ellos tienen un conocimiento arduo en la tarea, están en el día a día y ellos van a ser el soporte técnico”. Veamos cuál será el desenlace en el fútbol peruano.

