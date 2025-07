Sporting Cristal venció 5-0 a Sport Huancayo por la jornada 3 del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, los reflectores se los llevó Yoshimar Yotún, quien volvió a hacer fútbol luego de la terrible lesión que sufrió en abril del 2025. Este retorno no solo conmovió a la hinchada celeste, sino también al propio volante, quien declaró entre lágrimas lo siguiente al término del partido: “Han sido 15 meses muy duros, quizás la gente no sabe, en algún momento lo contaré. Había mucha gente ayudándome, nunca me sentí solo. Mi familia, mis hijos”. También se cuestionó muchas cosas en su proceso de recuperación, “Cuando a uno le pasan estas cosas, puede pensar ‘por qué a mí’, pero el fútbol es mi pasión, Cristal es mi vida. He ganado mucha unión con el club, con mi familia. Estoy feliz de volver y marcar un gol”. ¿Qué sintió al volver al fútbol? “Tengo 35 años y no sé cuántos partidos he jugado, pero hoy sentí que fue mi primera vez. Desde que me llamaron y corrí hasta el banco, muchas emociones. Justo entro al campo y estaba llorando porque no podía creer que hasta hace poco estuve luchando algo más que una lesión, y hoy entrar al campo, sentirme importante es el premio a tanto trabajo. Finalmente, cerró sus declaraciones agradeciendo a su familia que siempre lo apoyó, “Mi esposa siempre ha estado ahí. Recuerdo el primer día, no podía bajar de las escaleras, ella estuvo ahí, mi familia también, así que esto es para ellos”.

