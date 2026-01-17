Youtube exclusivo de la ‘U’ transmite el vs. en amistoso de pretemporada. ¿En qué canales se podrá ver? Para seguir la transmisión, Youtube lo pasará para todo el territorio peruano, canal únicamente del cuadro crema, donde se deberá pagar una suscripción para visualizar el duelo. Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. El choque se dará este sábadp 17 de enero, desde el Campo Mar, desde las 10:30 a.m. (horario en Perú, con seis horas más en España).

Universitario vs. Sport Boys por amistoso | VIDEO: U
Universitario vs. Sport Boys por amistoso | VIDEO: U
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS