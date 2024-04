Cuando parecía que el tema entre Jean Deza y Diego Rebagliatti había llegado a su fin, el panelista de Movistar Deportes, en el programa Al Ángulo, volvió a brindar una entrevista en la que dejó abierta la posibilidad de abrir un proceso judicial al ahora deportista de Alianza Atlético de Sullana, quien lo acusó de cobrarle un porcentaje de su salario cuando se encontraba militando en el Montpellier de Francia y de realizar cobros (500 dólares al mes) para dar opiniones favorables a ciertos futbolistas.

En ese sentido, el exagente de futbolistas reconoció que el traspaso del jugador nacional a la Ligue 1 no terminó dando los frutos que esperaba todo el entorno del futbolista, aprovechando la ocasión para negar que sus acusasiones -sobre las opiniones vertidas en alguno de los programas en los que participa- estén ligadas a algún tipo de pago.

“En esa época, no se le conocía tanto. Tuvo un gran momento en San Martín y por eso fue a Francia. El negocio de Francia fue malo para todos, pero a mí sí me parece grave que no es el único que ha dicho. Lo que ha hecho es colgarse de cosas que han dicho otros. Que “en Al ángulo nos pagan por hablar” eso es una coju***”, sostuvo en diálogo con Entre Ceja y Ceja.

Por otro lado, también aprovechó para indicar que no tiene ningún problema con algún jugador, defendiéndose de las acusaciones sobre hablar mal de un integrante de ‘La Bicolor’. “Esos jugadores que nos acusan que los hemos criticado, los hemos recontra elogiado. Yo a Cueva lo puse entre los mejores 10 de la Selección Peruana y en ese momento no era “Anti-Cueva”, ¿no?”, agregó.

¿Cuál fue la acusación de Jean Deza?

El ahora deportista de Alianza Atlético de Sullana realizó una grave denuncia contra el exdirigente de Sporting Cristal. “Al señor (Diego) Rebagliati, que la pega de angelito y de angelito no tiene nada, acuérdate que en mi contrato te llevabas 500 dólares todos los meses, quiero que desmientas eso”, sostuvo el jugador nacional en diálogo con Trome.

El CV de Jean Deza

Alianza Atlético será el décimo equipo peruano que defienda Jean Deza en el fútbol peruano. Antes de su aventura con el club de Sullana de Lánder Alemán, el jugador nacional se puso las camisetas de la Universidad San Martín, Alianza Lima, Sport Huancayo, UTC, Deportivo Binacional, Carlos Stein, ADT, Cienciano y Alianza Universidad.

A ello, se suma que el futbolista peruano también pasó por el ‘Viejo Continente’, jugando por MŠK Žilina (Eslovaquia), Montpellier Hérault S.C. (Francia) y Levski Sofía (Bulgaria). Precisamente, fue el cuadro eslovaco el único que le permitió celebrar títulos, luego de alcanzar la Superliga y la Copa de ese país en el 2012, cuando era una promesa para la Selección Peruana.

Ojo a un detalle, Deza también tuvo una etapa con la camiseta de la Selección Peruana: en el 2014, tuvo su debut en un amistoso contra Inglaterra (ganaron los europeos 3-0 en Londres). En aquella época, la blanquirroja era dirigida por Pablo Bengoechea.





