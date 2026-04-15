¿Dónde ver Alianza Atlético vs. América de Cali EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la Copa Sudamericana 2026? ¿En qué canal transmiten el partido por la primera jornada de la fase de grupos? Según la programación de la CONMEBOL, este es el único canal con los derechos para transmitir este encuentro que se jugará el miércoles 15 de abril: DSports (DIRECTV y DGO). Un detalle a tomar en cuenta: Pelota Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 9:00 p.m. (horario peruano).

Alianza Atlético visitará Cali en la segunda fecha de la Copa Sudamericana. (Video: Alianza Atlético)
Alianza Atlético visitará Cali en la segunda fecha de la Copa Sudamericana. (Video: Alianza Atlético)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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