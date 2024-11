El fútbol peruano pasa por una complicada crisis institucional y desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no hay respuestas claras sobre el futuro. Y es que en medio de las investigaciones a Agustín Lozano -presidente de la entidad- por estar involucrado en el caso de ‘Los Galácticos’, desde el directorio decidieron no acudir a FIFA para solicitar una comisión normalizadora, buscando regular los problemas que existen en la interna de San Luis. Esta situación provocó la segunda renuncia de uno de sus miembros: Enrique Dupuy. El representante de la Asociación de Futbolistas decidió no continuar en el cargo, evidenciando su molestia por las medidas adoptadas.

Según pudo conocer Depor, el representante propuso “solicitar a FIFA nombre una comisión normalizadora en la FPF para que se desvincule el problema legal que tiene los directores de la actividad diaria de la investigación y esta no se siga viendo afectada”.

De inmediato, la FPF respondió que solo realizarían la consulta a la entidad para tener detalles, pero no garantizaron finiquitar la solicitud de instalación para la comisión. Por esta razón, Dupuy vio que “no hay intención de cambio ni autocrítica”, situación que lo llevó desistir de su permanencia.

Durante la sesión, el directorio quedó claramente dividido:

A favor de la moción: Raúl Bao (representante de la Universidad San Martín), Enrique Dupuy (representante de la SAFAP).

Raúl Bao (representante de la Universidad San Martín), Enrique Dupuy (representante de la SAFAP). En contra de la moción y apoyando a Lozano: Arturo Ríos (Atlético Grau), Luis Duarte (Liga de Áncash), Raúl Lozano (Carlos A. Mannucci), José Isla (Juan Aurich), Osias Ramírez (UTC), Víctor Bellido (Ayacucho FC), Genaro Miñán (Liga Departamental de Tumbes).

De esta manera, Enrique Dupuy se suma a Gisela Mandriotti en lo que respecta a renuncias del directorio de la FPF. La presidenta de Cantolao estuvo detenida de manera preliminar junto a Agustín Lozano (y otros implicados en el caso ‘Los Galácticos’), quien enfrenta investigaciones por lavado de activos y coacción, delitos por los que el Ministerio Público ha pedido 36 meses de prisión preventiva.

¿Qué significa una comisión normalizadora?

Una comisión normalizadora es un mecanismo que FIFA puede instaurar en federaciones nacionales cuando se detectan irregularidades graves, conflictos internos o una crisis institucional que afecta la gobernanza del fútbol en ese país. Esta comisión reemplaza temporalmente al directorio actual y asume las funciones administrativas y de liderazgo, con el objetivo de restaurar el orden y la transparencia.

Directivo en caso ‘Los Galácticos’ pide que FPF pague la defensa

Víctor Bellido Aedo, director de la FPF y presidente de Ayacucho FC, presentó un documento formal al organismo solicitando que se cubra su defensa legal. La carta incluye la propuesta de honorarios del estudio Villavicencio Meza & Rivera, que desglosa los costos de representación en las distintas etapas del proceso penal. Bellido argumenta que, dado su rol como directivo de la FPF, esta debería hacerse cargo de la formalización y pago de los honorarios legales.

“Por medio de la presente, en calidad de DIRECTIVO DE LA FPF, y con relación a la investigación de la referencia, mediante la presente remito la propuesta de honorarios profesionales del estudio de abogados VILLAVICENCO MEZA & RIVERA, quienes asumirán mi defensa en esta nueva etapa de investigación preparatoria”, se lee en la solicitud de Bellido Aedo.

“En tal sentido, pido a ustedes tengan bien de disponer a quienes correspondan la formalización respectiva afín de que pueda apersonarse al caso a la brevedad posible”, agregó el directivo de la FPF en un documento que se ha difundido en las redes sociales.

El documento detalla que los servicios legales cubrirían delitos como fraude en la administración de personas jurídicas, coacción, crimen organizado, defraudación tributaria y lavado de activos, entre otros, enmarcados en una carpeta fiscal específica. El costo global asciende a 85,000 dólares e incluye montos escalonados desde la etapa de investigación preparatoria hasta una posible apelación de sentencia.





