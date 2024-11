Mientras Alianza Lima planifica el 2025 con el objetivo de volver a levantar el título nacional, el nombre de Luis Aguiar resurge en la memoria de los hinchas íntimos. El volante uruguayo, fundamental en el 2017 que rompió una sequía de 11 años, es recordado como uno de los mejores fichajes de la última década en La Victoria. Sin embargo, su relación con el club no siempre estuvo llena de éxitos. El ‘Canario’ guarda un recuerdo agridulce de su paso por Matute, especialmente del turbulento 2020, año que culminó con el descenso a Segunda División. Recientemente, rompió el silencio sobre aquellos momentos oscuros, señalando responsabilidades y expresando su sentir por las decisiones que llevaron a la institución a vivir una de sus peores crisis.

En declaraciones a TV Perú, Aguiar rememoró el desastre institucional y deportivo que vivió el club aquel año, el cual culminó con el descenso, aunque posteriormente Alianza Lima logró mantenerse en Primera por el TAS. Para Aguiar, lo ocurrido fue más que una cuestión futbolística: “Fue un desastre total de principio a fin. Una vergüenza lo que hicieron con Alianza”.

El uruguayo no se guardó nada al hablar sobre el rol del Fondo Blanquiazul en la gestión del club durante 2020. Según Aguiar, hubo decisiones que evidenciaron una falta de profesionalismo y desconexión con el equipo. “Había un grupo de personas, que ya hablé en su momento, que hicieron las cosas muy mal después del año que había tenido. No fueron capaces ni de llamarme para absolutamente nada”, comentó.

En medio de la pandemia y los problemas internos del club, Aguiar decidió dar un paso al costado. “Yo me fui porque quise, por mi propia voluntad y porque entendía que era lo mejor”, señaló. Esta decisión, aunque difícil, marcó el final de su segunda etapa en Alianza Lima, dejando atrás un vestuario que él mismo describe como lleno de tensiones y problemas.

Luis Aguiar fue campeón con Alianza Lima en 2017. (Foto: Alianza Lima)

Críticas al presente y... ¿un mensaje para Arregui?

En sus declaraciones, Luis Aguiar también aprovechó para criticar algunos aspectos del vestuario actual de Alianza Lima, haciendo referencia a las dinámicas internas y la exposición mediática de ciertos momentos privados. “Ahora hay muchos circos, muchas cosas. Creo que esas cosas no se filman, quedan para uno y a veces hay que respetar esos momentos de los jugadores”, afirmó. Aunque no mencionó nombres directamente, sus palabras parecieron dirigidas a situaciones recientes, como las charlas motivadoras lideradas por Adrián Arregui.

Palabras para Paolo Guerrero

Luis Aguiar también tuvo tiempo para hablar sobre el presente de Paolo Guerrero en el club, destacando la importancia del delantero tanto dentro como fuera del campo. “Paolo es una figura mundial. Tiene que ser un lujo tenerlo como compañero; espero que él lo esté disfrutando, porque se lo merece”, comentó.

“Me tendría que haber quedado, pero no me dejaron”

Al cierre de sus declaraciones, el ‘Canario’ expresó cierta nostalgia por lo que pudo haber sido si las circunstancias fueran diferentes. “Me hubiese gustado quedarme, me tendría que haber quedado, pero no me dejaron”, dijo con un tono de resignación.

TEMPORADA PJ GOLES ASISTENCIAS 2017 41 15 9 2020 8 0 1

Luis Aguiar y su último año en Alianza Lima 2020. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)





