Fadye Jabalí es el claro ejemplo de que los bebés absorben absolutamente todo desde el vientre de la madre. La capitana de Deportivo Municipal estaba destinada a amar el fútbol y lo supo desde el primer día, cuando aún a lo lejos escuchaba gritar los goles de su padre, que esperaba ilusionado un hijo hombre para iniciar con el legado futbolero de la familia. Hoy, 24 años después, el apellido de la familia está más vinculado que nunca al fútbol y es gracias a la atacante de la ‘Academia’.

“Mis papás recién conocieron mi género el día que nací. Antes, no pudieron verlo. Así que compraban todo neutro y entre esas cosas mi papá compró una pelota de fútbol. Estaba ilusionado con tener un hijo hombre que comparta su pasión. De hecho, durante todo el embarazo, mi mamá se la pasó viendo partidos de fútbol, quería que su hijo nazca pelotero”, cuenta Fadye.

En la casa de Fadye Jabalí todos viven del ‘deporte rey’. “Somos tres mujeres. Yo soy la mayor. La segunda también juega fútbol, aunque no se dedica al 100%. Todos aman ver fútbol, hasta mi mamá. Eso sí, también se arman peleas, porque mi papá es de Alianza y mi hermana de la ‘U’. Pero lo divertido es que todos estamos en el mismo ritmo. Mi casa funciona para el fútbol”, aseguró la delantera.

Eso sí, a pesar de que ponerse los chimpunes y saltar al verde es una de las cosas que Fadye más disfruta en su vida, tiene claro que vivir como futbolista no es su mayor deseo. Su amor por este deporte traspasa los 70 x 105 metros del hoy estadio San Marcos y apunta, aunque desde afuera, a velar por el crecimiento del balompié. “Me han ofrecido ir a jugar a otros lados, pero la verdad es que no me veo solo como futbolista. Obvio quiero jugar hasta que el cuerpo me dé, pero también desarrollarme en mi carrera”, explicó.

Jabalí es comunicadora especializada en Marketing. Culminó sus estudios en diciembre del 2020 en medio de una pandemia, y hoy trabajando en una empresa de seguros analiza la forma de utilizar las herramientas que le dio su profesión en el fútbol. “Sé que tengo el potencial para hacer muchas cosas”, agregó la futbolista.

DÍA CLAVE

Esta tarde, ‘Muni’ (7ª con 16 puntos) enfrentará su partido más importante de todo el torneo. Se verá las caras con el líder, Alianza Lima, en busca de su clasificación a la fase final del campeonato. Eso sí, no dependen de ellas mismas, deberán esperar el resultado del duelo entre Sporting Cristal (7ª con 17 puntos) y Sport Boys. Las rimenses también pelean por un cupo.

“Estamos emocionadas. Es un partido bastante complicado, creo que es el más difícil. Alianza tiene muy buenas individualidades que hacen la diferencia. Cuatro de sus jugadoras lideran la tabla de goleadoras, están a muy buen nivel y será un partido fuerte. Vamos a tener que aprovechar las contras, porque Alianza se caracteriza por jugar al toque, son rápidas. Nos servirá como experiencia, independientemente del resultado”, dijo Fadye.

A la etapa final del campeonato clasificarán las seis mejores. Hasta el momento, Alianza Lima y Universitario de Deportes, que ya están en ‘semis’ por liderar la tabla, están clasificadas. Mannucci (3ª), Vallejo (4ª) y Cantolao (5ª) también aseguraron su cupo. “No pensé que el torneo iba a ser tan parejo. Ahora, vamos a tener que estar al pendiente de todo lo que pase el domingo. Si Cristal cae, entramos nosotras. Es bonito porque demuestra que el torneo ha crecido y hay mayor competitividad. Además, no es solo Lima, y eso hace que chicas del interior puedan exponerse”, explica la delantera, que más allá de lo que ocurra hoy en el campo, sueña en grande con las ‘ediles’.

“Quiero quedarme en Municipal, porque tiene un proyecto que creo que va a funcionar. Se mantiene la idea de jugar con las canteranas, invertir en ellas. No se ha desviado el objetivo llamando a con más experiencia y sacar a las más chiquitas. Tal vez este torneo no ha sido el nuestro, porque más del 50% de las chicas tienen apenas 16 años, pero a largo plazo, se verá un gran resultado”, aseguró.





