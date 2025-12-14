El programa Formando Talentos Perú, impulsado por la escuela deportiva CADAD F.C., celebró con éxito la culminación de su primer año de intervención educativa y social en el distrito de Tambogrande con apoyo de la Compañía de Minas Buenaventura.
La iniciativa benefició a 80 niños de los caseríos Locuto y El Carmen, junto con sus familias, gracias al patrocinio de Compañía de Minas Buenaventura, empresa que reafirma su compromiso con la educación, el deporte y los valores en las comunidades donde opera.
Impacto en la comunidad. Desde su inicio en septiembre de 2025, el programa ha transformado la vida de los participantes y sus familias. Se destacan avances en: Convivencia y cohesión comunitaria; Seguridad emocional y autoestima; Disciplina y hábitos saludables; Confianza y trabajo en equipo.
“La educación a través del deporte transforma vidas. Nos emociona ver cómo los niños crecen en valores, confianza y hábitos saludables”, señaló la dirección del Programa Formando Talentos Perú.
El fútbol se convirtió en la herramienta pedagógica central para fortalecer valores y habilidades como responsabilidad, honestidad, compañerismo, disciplina, seguridad personal, psicomotricidad, inteligencia espacial y bienestar emocional.
El éxito del programa fue posible gracias al compromiso de Compañía de Minas Buenaventura, que encontró en Formando Talentos Perú un aliado estratégico para promover educación, valores y bienestar en Tambogrande.
Certificación internacional. El programa se ejecuta bajo el estándar IFMS – International Football Management Standard, desarrollado por INTERCER en España y vinculado a procesos formativos del FC Barcelona, garantizando calidad mundial en su implementación.
Modelo replicable. Formando Talentos Perú está diseñado como un modelo “llave en mano” que puede replicarse en cualquier localidad del país, incluyendo:
• Implementación completa de la escuela deportiva
• Indumentaria y materiales
• Diseño profesional de sesiones
• Coordinación de campo
• Entrenadores y asistentes locales
• Acompañamiento integral a las familias