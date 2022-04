Adriana Lúcar: “Espero que en algún momento las chicas puedan vivir del fútbol en el Perú”.

Levantarse a las 5:30 am, ir a entrenar con Alianza Lima hasta las 9:00 am (8:30 am si tenía alguna reunión de trabajo), volver a casa, prender la computadora y trabajar hasta la noche, esa era la rutina de Adriana Lúcar el año pasado, dividida entre el fútbol y la oficina. Y pese a la agotadora rutina, logró campeonar con el elenco blanquiazul y ser la máxima anotadora de la liga femenina pasada (25 goles). Todo sin tener un contrato profesional como jugadora de fútbol.

Sin embargo, este año, sus esfuerzos dieron sus frutos: obtuvo uno de los siete primeros contratos profesionales del equipo femenino ‘íntimo’. Dejó el trabajo de oficina para meterse de lleno a la pelota, y no podía haber arrancado la temporada de la mejor forma: con dos tantos en dos partidos (uno hecho el último fin de semana ante el clásico rival, Universitario).

El sábado, una nueva página se escribió en la historia del fútbol femenino nacional con el primer clásico de la temporada en el Monumental y con cerca de 4 mil personas en las tribunas. Las victorianas vencieron a su par ‘crema’ con un tanto de Lúcar y otro de Neidy Romero. Depor conversó con la ‘9′ para hablar sobre su buen momento, el arranque de la liga y sus objetivos para este año.

¡Goooooooool de @AlianzaLimaFF ! La bombardera Adriana Lúcar anota el 0-2 para el conjunto íntimo.



🖥️ 003 / 703 HD de Movistar TV#LigaFemeninaxMDeportes pic.twitter.com/Vyv7caWlOt — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) April 16, 2022

Ha sido fin de semana especial para Alianza Lima, ganaron el clásico femenino y masculino, ¿Ustedes marcaron el camino se podría decir?

Sí, en realidad estamos felices con el resultado, creo que los clásicos son partidos diferentes, partidos importantes, que así sea un amistoso, uno no lo ve de esa manera. El fin de semana coincidieron ambos clásicos, del fútbol masculino y femenino, y feliz de que hayamos ganado y de que los chicos también hayan podido hacerlo el domingo.

La experiencia de estar en el Monumental y jugar un clásico en el mismo estadio principal de la ‘U’, ¿cómo te sentiste?

Yo estaba emocionada, feliz de que realmente el fútbol femenino tenga esta vitrina, de jugar en el Monumental, primera vez que jugaba ahí, y creo que es la primera vez que se juega un clásico femenino ahí. Fue una experiencia linda, con público, ante el clásico rival, fue emocionante, todas estábamos muy felices por el resultado. Fue un partido muy peleado y trabado, pero al final pudimos sacar el resultado y eso es importante.

Es un gran paso que se está dando el tener clásicos en los estadios principales de los equipos...

Sí, claro, hubiese sido lindo jugar el mismo día, a estadio lleno, pero creo que en otra oportunidad podríamos jugar en Matute. Y si volvemos a coincidir con el clásico masculino, podríamos hacerlo ahí [en Matute]. Que haya pasado esto el fin de semana, ha sido mucha coincidencia. Hubiese sido lindo jugar previo al partido de ellos. Lo que importa es que igual se jugó en el Monumental, con público, ese día se le dio mucha visibilidad al fútbol femenino y creo que al final eso es lo que todas queremos que esto siga avanzando y creciendo.

⚽️ ¡Llegó el segundo!



Adriana Lúcar marcó el 2-0 para @AlianzaLimaFF que viene ganando el clásico a @FutFemeninoU



▶️Fecha 3 - Liga Femenina Pluspetrol 2022#LigaFemeninaPluspetrol 🔥#MismoADNuevaHistoria 🙋🏻‍♀️ pic.twitter.com/XLzbI8aYZs — Liga Femenina FPF (@ligafemfpf) April 16, 2022

Por ahí se pensaba que el clásico femenino iba a ser opacado por el masculino, pero en la realidad esto no fue así...

Exacto, no fue así. Uno lo podía ver en las noticias, cuando se hablaba de que Alianza había ganado no solo se referían al clásico masculino, también relacionaban al femenino y eso es importante para seguir dándole visibilidad al fútbol femenino.

Marcaste uno de los goles en el clásico, el equipo y tu están empezando bien la temporada...

Sí, feliz de anotar, este era mi tercer partido oficial contra la ‘U’ y no había podido anotar. Los partidos contra ellos son bien cerrados. Hemos jugados dos veces antes y solamente hubo un gol. Son partidos complicados, somos creo los dos mejores equipos de la liga, entonces siempre los partidos son difíciles y siempre queremos salir a ganarlos; por eso, se complicó un poco.

El festejo fue por partida doble...

Sí, lo principal era que el equipo gane, nosotras queríamos ganar, ese era el objetivo, sabíamos que estábamos jugando en su cancha, con su público, pero igual sabíamos que era un gran paso para el objetivo final que es la Copa Libertadores. Sabemos que tenemos que campeonar la liga para ir a Libertadores y tratar de hacer un papel mucho mejor al que hicimos el año pasado. Estamos en ese camino.

Viste el clásico del domingo, ¿qué gol gritaste más?

En realidad, grité todos los goles, pero creo que los dos primeros los agarraron fríos a la ‘U’, ellos no se lo esperaban, creo que Concha metió dos buenos goles. El equipo jugó bien y feliz de que los chicos también hayan ganado. Ahora que estoy en Alianza quiero que gane el equipo de vóley, los menores, el equipo de fútbol, se trata de que la institución gane. Feliz de que se hayan dado esos resultados.

Suman ya dos victorias, están invictas, ¿para qué está este Alianza en la Liga Femenina?

Nosotras tenemos el objetivo claro, de campeonar este año, queremos ir por el bicampeonato y luego sabemos que está la Copa Libertadores. La Libertadores es otro cantar, es un campeonato diferente, es otro nivel. Espero poder lograr el bicampeonato e ir a la Libertadores de nuevo, hacer un mejor papel. El año pasado, nadie se esperaba que Alianza haga el papel que hizo (llegaron a cuartos de final). Si bien teníamos cuatro refuerzos colombianos, creo que ese es el camino, los otros países nos llevan muchos años ventaja. Creo que, si queremos hacer un buen papel en la Libertadores, debemos tener refuerzos extranjeros, que le dan otro nivel al equipo. El año pasado solo cuatro eran los refuerzos y las demás éramos las siete chicas del equipo, hubo buena química, nos llevamos bien y eso se pudo ver en la cancha y en los resultados que sacamos.

En tu caso, fuiste la goleadora el año pasado, ¿tu meta personal es sobrepasar los 25 goles?

La realidad es que ahora el campeonato es mucho más competitivo que el año pasado. El año pasado fue la primera vez que se televisaba el campeonato femenino, fue un año de gran crecimiento y este año creo que los equipos se han reforzado mejor. Por eso, uno ve que ya, jugada dos fechas, la máxima goleada ha sido 5-0, el año pasado las goleadas eran 12, 13, 15-0 en algunas ocasiones. Creo que es importante que el campeonato haya mejora su nivel, que sea ahora más competitivo, más fuerte, que no se vean las goleadas que se veían el año pasado. Estoy feliz por eso y yo encantada de que esto siga creciendo. La ‘U’ también trajo una extranjera, es importante que los clubes empiecen a contratar chicas de afuera, le va a dar otro nivel al campeonato.

¿Listos para vernos mañana? 👀🔥



Nosotras estamos listas para enfrentar a Municipal. ¡Acompáñanos! 💙



Compra tus entradas AQUÍ ➡️ https://t.co/odABibXBYU#AlianzaLima #Íntimas pic.twitter.com/C8UtJTt8yR — Alianza Lima Femenino (@AlianzaLimaFF) April 19, 2022

Este año es importante y especial para ti por tu primer contrato como profesional, ¿cómo te sientes con este gran paso?

Fuimos siete chicas que hemos firmado un contrato profesional por primera vez en Alianza. Es un paso importante, entre las chicas que firmamos el contrato, todas hemos conversado que tenemos que tomarlo con mucha responsabilidad. Nosotros somos las siete primeras del equipo, esperamos que otros clubes también lo hagan, sé que Sport Boys también lo hizo. Esperemos que Universitario, y Cristal se sumen para que esto siga creciendo. No hay que olvidarnos que la selección peruana se nutre de las jugadoras del torneo local. Lamentablemente, la mayoría son de acá, hay muy pocas chicas en el extranjero. La idea es que esto siga evolucionando y creciendo en el Perú y con ello salgan mejores jugadoras y hagamos mejores papeles en los torneos internacionales.

¿Y el año pasado, sin contrato profesional, como se dividían tus tiempos?

Yo estuve trabajando, tenía un trabajo de oficina hasta el año pasado (noviembre), antes de la Libertadores. Entonces, el año pasado sí era complicado. Trabajaba en remoto y manejaba mis tiempos, pero este año si hubiera sido imposible mantenerlo, porque nosotras en Alianza entrenamos de 7:00 a 9:00 am, el tiempo no te da. El año pasado lo pude manejar, porque era trabajo remoto. Este año, sí me estoy dedicando totalmente al fútbol, las otras chicas que han firmado contrato profesional, algunas sí siguen trabajando, porque el fútbol no te da para vivir totalmente, tienes que tener otras fuentes de ingreso. Esperamos que esto siga mejorando y que, en algún momento, de repente ya no nosotros por edad, las chicas que vienen atrás pueden vivir del fútbol en Perú. Dedicarte al 100% va a ser que uno mejore, que cuide más su alimentación y entrene por cuenta propia. Esto hará que el fútbol femenino en el Perú siga mejorando.

¡Futbolistas aliancistas profesionales! 🇵🇪💙



Siete de nuestras campeonas, han firmado su primer contrato profesional. Se trata de Miryam Tristán, Adriana Lúcar, Alison Reyes, Heidy Padilla, Neidy Romero, Sandy Dorador y Annie del Carpio.



¡Sigamos haciendo historia! 💪🏾 pic.twitter.com/gUNn6A3zU2 — Alianza Lima Femenino (@AlianzaLimaFF) February 22, 2022

Como jugadora de fútbol, ¿cuán importante es que el público ya pueda ir a los estadios esta temporada en la liga?

Es super importante que el público vaya a vernos, el público es una pieza fundamental para el crecimiento del fútbol femenino. Si la gente no va a verte esto no crece, si no prenden la ‘tele’ cuando hay un partido uno tiene menos audiencia. Nosotros le pedimos a los hinchas que vean los partidos o si pueden vayan al estadio.

Cómo vez el tema de los entrenamientos, ¿cuánto ha cambiado el ritmo de exigencia para los partidos en relación con el año pasado?

Sí, si uno ve simplemente los resultados de la primera y segunda fecha, uno se va a dar cuenta que no hay unas goleadas como el año pasado. Con eso te das cuentas que los equipos se están parando mejor. Esto hace que el campeonato sea más atractivo, que sea descentralizado también lo hace más atractivo. Que la gente vea que el fútbol femenino no solo está en Lima, también podemos ir a otros sitios. Esto hace que el campeonato sea lindo este año.

Otro tema importante es el salario, ¿la idea es que la brecha sea cada vez menor?

La idea es que las chicas que aún no han firmado un contrato profesional en Alianza nos vean a nosotras, y se esfuercen más. En el club hay chicas de 16, 17 años, ellas podrían a los 20 tener un contrato profesional. Si eso me decían cuando tenía esa edad, hubiera sido un sueño. Lo buen es que ahora hay futuro. Se puede lograr si seguimos por ese camino, si las marcas se siguen sumando y si la Federación sigue apoyando como lo está haciendo. Es la chamba de todos, de que todo siga avanzando.

Eres una de las jugadoras que ha pasado por la ‘revolución’ del fútbol femenino hasta este buen momento, ¿sientes que has mejorado un montón tu estado físico?

Sí, físicamente me siento bien. Este año, Alianza trajo un preparador físico colombiano, sientes la diferencia de los trabajos. Antes del campeonato ya entrenábamos de lunes a sábado como un equipo de fútbol profesional. El preparador físico nos ha ayudado mucho, creo que ya todas sentimos que todos los trabajos y entrenamientos son de una futbolista profesional. Las chicas ya sienten que ha habido un avance, la idea es seguir por ese camino, yo por mi cuenta siempre estoy entrenando también.

El tema selección peruana, ¿está cerrado para ti, o aún mantienes las esperanzas de volver?

Tuve la oportunidad de hablar con Conrad, que es el entrenador, a fines del año pasado y conversé con él, y no le quise cerrar la puerta definitiva a la selección, porque nadie lo quiere hacer, pero yo ahorita estoy enfocada en Alianza, en el campeonato y en clasificar a la Libertadores. La selección es un tema complicado, por ahora no lo tengo en mente en realidad.

¿Cuántos años más te vez jugando al fútbol?

Sinceramente, me gustaría jugar hasta los 38, 39 años. Siento que podría, ahora tú ves a las mejores jugadoras de Europa y son chicas mayores. No es como el fútbol masculino que tienes a Mbappé, a Haaland, jugadores que recién están saliendo y ya son cracks. Tengo 30 ahorita y lo bueno es que hay ejemplos en la liga de chicas que juegan siendo mayores, chicas que tienen experiencia y que físicamente pueden. Creo que, si te mantienes bien, no habría mayor problema, vamos a ver. Quiero marcar historia en el fútbol femenino peruano y si tengo la oportunidad de hacerlo hasta los 38, 39 o 40 yo feliz.

