Desde muy pequeña, su amor por el Alianza Lima era imposible de ocultar. Ese sentimiento nació en su propia casa, a través de su tío y sus abuelos, hinchas acérrimos de los blanquiazules. Quién imaginaría en aquellos días que Alison Reyes, en un futuro, defendería los colores del club de sus amores e inclusive, siendo una referente del grupo, portando la banda de capitana del equipo femenino.

Seguramente, solo la pequeña Alison tenía esa visión. Y es que desde los 10 años acompañaba a sus familiares a los distintos campeonatos en su barrio de Villa El Salvador. Sin embargo, ser solo la espectadora no era lo suyo, pues ella quería convertirse en futbolista. El primer paso se dio en un torneo disputado con mayores de edad. Más allá de las grandes diferencias, ahí decidió luchar por su sueño.

Hoy, con 25 años, es campeona nacional y es habitual convocada en una Selección Peruana que está en pleno crecimiento, en ascenso. Es decir, cumplió sus anhelos y para conocer más detalles de ese largo y arduo camino, Depor conversó con la defensa central, que también tocó puntos sobre el desarrollo de la Liga Femenina en el país, la última Copa Libertadores y lo que se viene en esta temporada.

¿Cuál es el peso de ser capitana de un equipo como Alianza Lima?

Primero... responsabilidad. Se dice mucho que la capitana es el ejemplo de todo el grupo, de las chicas que vienen atrás en las categorías menores, pero en sí la verdad no es que me haya costado mucho, soy de las personas que tienen muchos valores. Creo que no solamente depende de la capitana sino de todo el esfuerzo que viene realizando el grupo.

Me imagino que debes sentir un poco más de presión al portar la banda...

De alguna forma, me siento frustrada cuando las cosas no salen como uno lo espera, pero gracias a ello, tengo el apoyo de las referentes, en este caso de Myriam, Adriana, Sandy, entre ellas, otras más. Yo te podría decir todo el equipo porque ha llegado un punto donde todas las chicas son referentes del equipo.

¿Eres hincha blanquiazul?

Soy 100 % hincha de Alianza, el amor por esta camiseta y por estos colores siempre están. No solamente lo digo yo, sino también mi familia. Mis abuelos, incluso, mis tíos, ellos fueron los que me enseñaron el club y desde entonces comenzó el amor.

Te pusiste la camiseta del tradicional rival en alguna ocasión...

Sí, yo estuve en Universitario casi tres años, obviamente todo es profesional, en aquellos tiempos no existía el equipo femenino de Alianza y me tocó jugar con Universitario. También agradezco al club, porque tuve mucha experiencia y torneos internacionales, pero gracias a Dios se me dio en el 2019 entrar al equipo de mis amores que es Alianza.

¿Cómo llegaste al cuadro íntimo?

Por una compañera mía de la universidad, me comenta que iba a haber una convocatoria. No estaba preparada, no había traído camiseta, ni short ni chimpunes y le digo “no tengo nada” y me dice “vamos, yo te presto”. Entonces, fuimos en un grupo, justo en el momento que llego, estaba a cargo el profesor Samir y, bueno, yo pasé la prueba igual que todas las chicas. Al terminar la convocatoria el ‘profe’ se me acerca y me comenta del proyecto que quería empezar Alianza Lima con el fútbol femenino. Así empezó todo.

¿Alguna referente del futbol nacional?

Antes el fútbol femenino acá en el Perú no era muy conocido, obviamente se sabe que no existía nada. Referentes en ese tiempo en el Perú no se hablaban mucho, pero yo conocía a Miryam Tristán, incluso en unos libros que me dieron en el colegio salía su foto de ella jugando, así que mi única referente acá era ella.

Ahora es tu compañera de vestuario...

Para mí era un sueño inalcanzable. A los 13 años, me parece, coincidí con Miryam en un campeonato y pues, ahí la conocí un poco más. Después, hubo un distanciamiento, me dediqué al colegio y nuevamente me encuentro con ella ahora en Alianza Lima, disfrutando de la experiencia que ella tiene, de cada entrenamiento, de las palabras o consejos que nos damos.

Construyendo un camino

La Liga Femenina sigue siendo amateur, pero las ganas de seguir marcando historia en el desarrollo del futbol nacional continúan de pie. Uno de los clubes que más apuesta por la igualdad en todas sus disciplinas, (vóley, femenino y masculino) es Alianza Lima, llegando a obtener un grandioso año 2021, con la obtención del título nacional.

¿Cómo observas la Liga Femenina a comparación de años anteriores?, ¿cuánto mejoró?

Sí, de hecho (mejoró). Si comparamos con años anteriores a la actualidad se ha dado un gran paso, que el año pasado haya sido televisado y en el 2019 la final se haya dado en el Estadio Nacional, también televisado. ha sido parte de un sueño que nosotras teníamos o anhelábamos, sin embargo, la lucha todavía sigue.

Ahora, la iniciativa que tiene Alianza Lima, al realizar contratos profesionales, hace que poco a poco la liga vaya camino a profesionalizarse. Eso es una lucha constante. Esta pelea no es para nosotras, porque a las finales nos quedará 4 o 5 años como máximo para jugar. Todo esto es para las futuras generaciones, las que vienen detrás de nosotras, que incluso hoy en día nos miran como un ejemplo a seguir.

Ustedes llevan una amplia ventaja a comparación del resto de clubes...

Con la ayuda de Sisy Quiroz, que sigue muy de cerca el futbol femenino desde hace mucho tiempo. Ha sido muy importante el aporte que se está dando al futbol femenino de Alianza, ya tratándonos como profesionales que somos, porque es muy difícil. Ahora todavía nosotras no nos dedicamos al 100 % al fútbol, pero creo que con los avances y, con los apoyos que poco a poco la parte dirigencial de Alianza está aportando, vamos a ir camino a que esta liga se profesionalice.

¿Qué crees que falta?

Se podía decir que hoy la Federación Peruana de Fútbol cumple un rol importante para nuestra carrera. Incluso para el avance de los clubes, pero no deja de ser una buena iniciativa lo que está haciendo Alianza, yo creo que los demás clubes pueden contagiarse de eso y empezar esta iniciativa también y de esa forma se puede ir contribuyendo y acortar la brecha que tenemos con otros países. Eso implica que nosotras ya no solo nos dediquemos a trabajar, estudiar y a la vez entrenar, sino solamente entrenar y dedicarnos al fútbol.

¿Qué sentimientos te traen como hincha saber que Alianza Lima campeonó tanto en la liga femenina como la masculina?

Yo pienso que el trabajo que está haciendo en este caso la parte administrativa de Alianza está siendo muy seria, es por eso que los resultados se están dando. Estamos hablando del campeonato de futbol femenino, masculino y de vóley, que quedaron en segundo lugar y que también estuvieron en el podio. Esto quiere decir que las cosas la están realizando muy bien. Además, en la ‘Noche Blanquiazul’ nosotras estábamos súper motivadas, estábamos en casa, disfrutando con nuestra gente, alzando esa copa con toda la gente gritando: “Campeonas”. Las chicas estábamos muy emocionada de volver a casa y con nuestra gente.

Dejando huella

Tras obtener el título nacional, el plantel femenino ajustaba lo más que podía sus chimpunes para romper las fronteras y dejar el nombre de Alianza Lima y del Perú en lo más alto. Paraguay fue elegido como la sede donde las chicas marcarían un antes y después no solo en el club, sino también en la historia del futbol femenino de nuestro país. Íntimas se ubicaron en el Grupo C, teniendo que enfrentar a Deportivo Cali (Colombia), Universidad de Chile (Chile) y Real Tomayapo (Bolivia). Al poder ganar ante la ‘U’ de Chile (1-0) y Real Tomayapo (5-0), lograron un pase a la siguiente etapa, un hecho que ningún otro club peruano había conseguido.

A pesar de caer 2-1 ante Corinthians (Brasil) en los cuartos de final, las jugadoras se llevaron millones de aplausos al bolsillo. ‘Ojo’ que el equipo brasilero se convirtió en el actual campeón sudamericano. No obstante, la sufrieron de inicio a fin ante las dirigidas por el ‘profe’ Samir Mendoza. A pesar de su excelente presentación entre las jugadoras, quedará aquel agrío sabor de haber podido conseguir mucho más.

Hicieron una gran Copa Libertadores, ¿cómo lo viste tú?

Ese era nuestro segundo objetivo que nos habíamos plasmado como equipo, en llegar a cuartos de final. Era nuestra misión después de campeonar el torneo nacional, la verdad muy contenta porque fue mi primer gol internacional en Copa Libertadores. Contra Corinthians fue un partido muy duro, lo luchamos hasta el final porque obviamente queríamos seguir, pero ese partido nos dejó como enseñanza de que no estamos lejos, de que un equipo peruano pueda llegar a una final.

La afición de Alianza Lima cada día está creciendo y ahora esta vez queremos sostener el bicampeonato, lograr un cupo en la Copa Libertadores y ¿por qué no? campeonar.

El equipo blanquiazul venció por 1-0 a Universidad de Chile en la Copa Libertadores Femenina en Paraguay.

En la final nacional también se sacaron una espina tras vencer a Universitario...

Justamente lo primero que se me cruzó por la cabeza el día que campeoné el año pasado fue ese partido del 2019. Aquella vez con mis compañeras nos quedamos frustradas, pero por algo pasan las cosas. Siempre lo digo... y ahora nos tocó disfrutar el gran campeonato que hicimos el año pasado. Igual, esto ya quedó en la historia, hemos sido campeonas en el 2021, ahora queremos hacer una nueva historia en el 2022 y sostener este campeonato.

¿De qué partido te sientes orgullosa?

En la Copa Libertadores, el partido donde me quito el sombrero fue ante la ‘U’ de Chile, que no es un equipo fácil, es un equipo súper complicado. El ‘profe’ nos dio unas estrategias para nosotras plasmarlo en el campo. Gracias a Dios se dio y por la mínima diferencia ganamos. No sabes cómo grité ese gol, es más tiene un plus diferente que es contra Chile, por la rivalidad futbolística que hay a nivel de selecciones.

La verdad es que lo hemos gritado a pulmones, un poco más y nosotras queríamos quedarnos festejando como 10 minutos ahí. Ese partido me emocioné mucho y estaba muy contenta conmigo misma y todo el equipo.

La cuenta regresiva

Con el objetivo de lograr el bicampeonato este año, Alianza Lima se prepara con todo para el arranque de la Liga Femenina, programada para este 26 de marzo. Eso sí, las íntimas podrán conocer a sus rivales gracias al sorteo del fixture en manos de la FPF, el cual tiene como fecha tentativa a el 3 de marzo. Mientras la espera se acorta, el plantel ya se encuentra entrenando en el Estadio Alejandro Villanueva bajo las órdenes del ‘profe’ Samir Mendoza, enfocándose en lo que será la lucha por levantar nuevamente la copa.

¿Cómo se están llevando los entrenamientos previos al torneo?

Las chicas estamos al 100 % motivadas, los entrenamientos lo tenemos de lunes a sábado, incluso hay semana que hemos entrenado de lunes a domingo, están casi dobleteando para llegar de lo mejor manera al torneo, haciendo una mini-pretemporada. Entonces el ‘profe’ nos está ‘matando’ en la parte física.

¿Se viene algún refuerzo?

Nos han dicho que nos dediquemos a entrenar, que demos nuestro máximo potencial al 100 %, que todo puede pasar, hasta el último día que se cierran los fichajes. Hasta el momento todavía no estamos completas, todavía hay unos cuantos cupos. Yo creo que por ahí nos van a traer alguna sorpresa de repente, pero nosotras encantadas con las chicas que están llegando, con las que se han incluido este año, las hemos recibido de la mejor manera.

Nosotras somos una gran familia y queremos lo mejor y yo sé que las chicas que están viniendo, van a aportar en gran medida y esperemos arrancar con todas la ganas este campeonato.

¿Recuerdas alguna delantera de otro equipo que te la haya puesto difícil?

Podría decirte que todos los equipos te complican. Ahora no se podría hablar de un equipo que te juegue despacio o fácil, todas las delanteras se están repotenciando. Podría mencionar las delanteras de Universitario que para mí han sido un poco más difícil, que son más de hacer gambetas, muy rápidas, hábiles. Una tiene que estudiarlas, de alguna forma ver cómo quitarle ese balón o hay un dicho que es “pasa el balón y no pasa ella” o “pasa ella y el balón se queda”. Entonces eso yo lo tengo acá siempre y siempre lo aplico por más que me saquen tarjeta (se ríe).





