Aunque parezca insólito en estos tiempos, la primera fecha de la Liga Femenina 2025 no se transmitió por ninguna casa televisora. Esta situación generó un malestar colectivo entre los equipos participantes y quien alzó su voz de protesta fue Alianza Lima. El cuadro blanquiazul disparó contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la falta de organización que tuvo para transmitir los partidos del fútbol femenino.

"Esto es un retroceso para el fútbol femenino, no puede ser que no se transmitan los partidos. Los clubes hacemos mucho esfuerzo, Alianza hizo mucho esfuerzo para que el equipo femenino sea visto y lo sigan, y no tener ese apoyo de la FPF", expresó Sisy Quiroz, jefa de fútbol femenino de Alianza Lima.

Quiroz también cuestionó que por una mala gestión se tenga que detener el camino de la profesionalización del fútbol femenino en el Perú. “Queremos seguir creciendo, ya estamos en la recta a la profesionalización, y la FPF tiene que acompañar en esta línea, ojalá que la siguiente fecha ya podamos tener al fútbol femenino por la televisión”, agregó.

Por otro lado, Adriana Lúcar, capitana y líder de Alianza Lima también se pronunció al respecto: “Es una pena lo que está pasando, es el quinto año que tenemos la liga y es el único en donde no se han transmitido los partidos. La visibilidad que necesitamos es muy importante y en verdad, es una pena que la FPF no pueda organizarse para transmitir los partidos”, dijo.

La ‘Bombardera’ hizo un llamado a atender esta situación para que más niñas que sueñan convertirse en profesionales puedan seguir el ejemplo de las futbolistas. “Hemos ido progresando año a año, los clubes invierten, y que la FPF no pueda organizarse para la transmisión, es una pena para todos porque al final la visibilidad que se da, es una ayuda para la chicas y que las niñas sepan que existe fútbol femenino en el Perú, además que las marcas nos puedan ver, auspiciando, y poder seguir creciendo”, finalizó.

Alianza Lima goleó 11-0 a Defensores del Ilucán por la primera jornada de la Liga Femenina de fútbol 2025. (Foto: Alianza Lima)

¿Cómo es el formato de la Liga Femenina 2025?

Se confirmó que este torneo presentará un nuevo formato, con la participación de 12 clubes, y se jugarán dos competiciones: Torneo Apertura y Torneo Clausura. La gran novedad es que el campeón de cada torneo clasificará directamente a la Copa Libertadores de 2025 y 2026, respectivamente. A continuación, te contaremos todos los detalles sobre este campeonato, cómo se disputará y qué equipos participarán.

Ambos torneos, Apertura y Clausura, seguirán el mismo formato. Cada campeonato constará de una rueda de todos contra todos, sumando un total de 66 partidos. Los seis mejores equipos clasificarán a los playoffs, donde los dos primeros avanzarán directamente a semifinales, mientras que los equipos del tercer al sexto puesto se enfrentarán en cuartos de final (3° vs 6° y 4° vs 5°). Los ganadores de estas llaves jugarán las semifinales contra los dos primeros clasificados.

Los enfrentamientos en cuartos de final y semifinales se jugarán a partido único, mientras que las finales se disputarán en dos partidos, ida y vuelta. Esto añadirá emoción y dramatismo a la parte decisiva del torneo, con cada equipo luchando por un lugar en la Copa Libertadores.

En las próximas horas se confirmará por que vía de transmisión se realizará, pues hasta el momento no ha habido ninguna comunicación oficial sobre el canal que tiene los derechos de transmisión. Pese a que, por contrato, Nativa sería la encargada hasta el 2026. Sin embargo, por diversos problemas aún no se ha llegado a ningún acuerdo.

