La Liga Femenina 2023 va llegando a su final. Este lunes culminó la fecha 3 de los play-off de campeonato, donde los seis mejores elencos de la fase regular se miden todos contra todos para así acceder a semifinales. De momento, Universitario de Deportes se mantiene como líder de la tabla, mientras que Alianza Lima le sigue en el segundo lugar. Conoce cómo va la etapa de clasificación y cómo van los grupos que definirán los dos equipos que irán al descenso.

La tercera jornada de los play-off comenzó con el choque de Sporting Cristal contra las íntimas, siendo ganadoras estas últimas por 2-1, con doblete de Adriana Lúcar. Después se dio el cotejo entre Universitario y Cantolao, ganando las ‘cremas’ por goleada (3-0), con goles de Fabiola Ayala, Cindy Novoa y Geraldine Cisneros. Finalmente, este lunes se enfrentaron las jugadoras de Municipal y Carlos A. Mannucci, quedando empatadas sin goles.

Respecto a los play-off de descenso, en la segunda fecha se enfrentaron por el Grupo A Atlético Trujillo frente a Sport Victoria (1-2) y Defensores del Ilucán contra César Vallejo (4-0). Mientras tanto, por el Grupo B estuvieron Melgar ante San Martín (3-1) y FC Killas contra Ayacucho FC (5-1).

Tabla de los play-off de Campeonato

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario* 3 3 0 0 6 0 6 11 2 Alianza Lima** 3 2 0 1 5 4 1 7 3 Carlos A. Mannucci 3 1 1 1 2 1 1 4 4 Deportivo Municipal 3 1 1 1 3 4 -1 4 5 Sporting Cristal 3 1 0 2 4 4 0 3 6 Cantolao 3 0 0 3 1 8 -7 0

*Al quedar en primer lugar de la fase regular gana automáticamente +2 puntos en la ronda de play-off de Campeonato.

**Al quedar en segundo lugar de la fase regular gana automáticamente +1 punto en la ronda de play-off de Campeonato.

Tabla de los play-off de Descenso

Grupo A

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Defensores del Ilucán 2 1 1 0 4 0 4 4 2 Sport Victoria 2 1 1 0 2 1 1 4 3 César Vallejo 2 1 0 1 2 5 -3 3 4 Atlético Trujillo 2 0 0 2 2 4 -2 0

Grupo B

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Melgar 2 2 0 0 4 1 3 6 2 FC Killas 2 1 1 0 5 1 4 4 3 San Martín 2 0 1 1 1 3 -2 1 4 Ayacucho FC 2 0 0 2 1 6 -5 0

Próxima jornada

La fecha 4 de los play-off del Campeonato se disputará en dos días, el 29 y 30 de julio. En el feriado patrio chocarán Cantolao vs. Carlos A. Mannucci desde las 10:30 a.m. en la cancha de la Videna. Mientras que este domingo se enfrentarán Deportivo Municipal y Sporting Cristal, también en las instalaciones de la FPF por la mañana, mientras que a las 3:30 p.m. se jugará el clásico entre Alianza Lima vs. Universitario, previsto a jugarse en el Alejandro Villanueva.

Respecto a los play-off de Descenso, en la tercera jornada por el Grupo A jugarán Defensores del Ilucán vs. Atlético Trujillo, también el 29 de julio desde las 3:00 p.m. en el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo; mientras que el choque de César Vallejo contra Sport Victoria de llevará a cabo el 30 de julio desde las 10:30 a.m. en la Villa Poeta.

Por el Grupo B están previstos los partidos de San Martín vs. Ayacucho FC, este sábado patrio desde las 10:30 a.m. en la Villa Deportiva de la USMP, y el de Melgar vs. FC Killas el domingo desde las 2:30 p.m. en el estadio La Tomilla en Arequipa.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.