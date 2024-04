El fútbol femenino sigue creciendo de a pocos en nuestro país con la liga nacional (que ya lleva cuatros años) y su televisación. También con lo que viene haciendo la Selección Peruana sub 20, que continúa con el sueño de llegar al Mundial de la categoría luego de acceder al hexagonal final del Sudamericano. Es claro que cada vez hay más espacios donde las mujeres, adolescentes y niñas pueden practicar fútbol y si bien en Lima hay muchas academias femeninas y clubes involucrados en su desarrollo, el tema en provincia está un poco más relegado. Y si hablamos de comunidades nativas, mucho más, pero en medía de ese panorama, un proyecto empieza a ser un ejemplo y lección para nuestra realidad: Shipibos FC.

Shipibos FC se trata del primer equipo de fútbol 11 femenino integrado por nativas de la etnia Shipibo Konio de Pucallpa. Un grupo conformado por 30 mujeres de diferentes edades (entre 12 y 27 años) que viene siendo una grata sorpresa en Ucayali. Este club, creado en octubre del año pasado, ya ha participado en el Campeonato Intercultural Indígena Amazónico en enero, en Yarinacocha (distrito de Pucallpa). Con solo cinco meses de entrenamiento, han conseguido el subcampeonato en dicho torneo, y así una invitación para disputar diferentes amistosos en Lima, a partir de este jueves hasta el sábado.

La misión de Shipibos FC, además de fomentar el fútbol femenino en la comunidad nativa, es brindarle identidad, empoderamiento, valores, testimonios de vida para la comunidad shipiba y recursos y herramientas para el crecimiento integral de cada una de ellas. La mente detrás del club es Álvaro Agurto Mazzini, promotor y gerente deportivo del equipo, quien tiene varios objetivos para el club: el primordial es llevarlos a la Copa Perú Femenina de este año.

Jugadores del Shipibos FC. (Facebook)

¿Cómo se creó Shipibos FC?

Álvaro Agurto siempre ha sido una persona de fútbol, jugó con Miguel y Jaime Drago en el colegio, fue a España 1982 y tuvo amistades con gerentes de diferentes clubes. Incluso durante la época de Markarián con la selección, se reunió con Oblitas para hablar sobre la neurociencia y GPS en el fútbol, en ese entonces las puertas se le cerraron, pero nunca desistió en su intención por involucrarse en el deporte que tanto lo apasiona. Encontró en una Copa Ocho Sur en Pucallpa la opción de poder plantearle a los organizadores una selección de mujeres; sin embargo, no se la aceptaron.

Lejos de rendirse, buscó la manera de tener un equipo propio. “Apunté a una comunidad en San Francisco, a media hora de Pucallpa. En octubre [del 2023]. empecé a convocar y reunir a 30 chicas y comenzamos a entrenar todos los días a las chicas les faltaba pasajes, porque venían de adentro de las comunidades; yo solventaba sus gastos con mi esposa. Me contacté con un amigo mío que tiene un doctorado en neurociencia, lo llevé, lo involucré. También a un amigo que ahora es el vicepresidente y es nutricionista. Le compramos camisetas, zapatillas, para que puedan entrenar”, le señaló Agurto a Depor.

Fue así que con la ayuda de su esposa y de sus amigos, Agurto fundó Shipibos FC, involucró en un inicio a 30 nativas de la etnia Shipibo Konibo, las convenció de que el sueño de la Copa Perú Femenina era posible y empezaron a trabajar, siendo el único equipo que viene entrenando de manera diaria en su zona. “En enero jugamos un campeonato en Yarinacocha, quedamos segundo puesto. El equipo voló, porque en nuestro debut ganamos 10-1. Las chicas entrenan todos los días y dos veces por semana las llevo a la piscina a fortalecer piernas”, comentó el presidente del club.

El trabajo de reclutamiento no fue sencillo para Shipibos FC, sobre todo, porque ninguna ha tenido una formación como tal en el fútbol. Si bien han jugado antes, no tenían los fundamentos, por lo que empezaron prácticamente desde cero. “Comencé a pasar la voz, yo hago bastante obra social y ayudé a la comunidad shipiba de San Francisco. Ahí juegan fútbol, tienen campeonatos, pero el tema es que no tenían formación. En una academia o en el colegio, enseñan como patear la pelota, cómo desmarcarse, cómo sacar, a ellas nunca nadie les ha enseñado, nunca tuvieron entrenador ni disciplina, nosotros estamos haciendo todo eso”, sostuvo.

¿Qué problemas han pasado?

El principal problema que tiene Shipibos FC es el tema de gastos, que actualmente los cubre su presidente. “Yo ahorita ya necesito ayuda, porque yo le pago al entrenador. Los pasajes, la comida, todo lo pago yo. A través de AJE, nos están ayudado a venir a Lima para jugar estos amistosos. Yo ya hablé para que nos auspicien y podamos ser un equipo de la marca y poder ir a jugar afuera”, contó Agurto. Pero no es el único percance, el lugar donde entrenan no es el indicado. “Nosotros jugamos en canchas increíbles, de 80% tierra y 20% grass. Pese a ello, el primer partido que las lleve al estadio de Pucallpa, ganamos 12-0 a un equipo de la liga local, y de ahí obtuvimos resultados 10-1, 4-0, 5-0 y 1-0″.

Otro problema es que el grupo se ha reducido de 30 a 22, por diferentes motivos, desde falta de constancia hasta alguna que otra oferta por salir de la comunidad a otra parte del país a trabajar. Pese a ello, el grupo se divide y continúa entrenando. “Los entrenamientos son en la tarde, de las 22, van 10, 12 chicas por ahí y se intercambian los días. Tengo seis menores de edad que está viniendo a Lima. Mi arquera tiene 16 años. Yo quiero que tengan una mejor calidad de vida, que no duerman en un cuarto con cinco hermanos. Tengo una chica de 27 que tiene cuatro hijos. Tengo otra que se retiró, tenía 16 años y ya tenía un hijo y así sucesivamente”, relató el presidente.

Entrenamiento de Shipibos FC. (Facebook)

El sueño hacia la Copa Perú

Para Agurto, el sueño de la Copa Perú comenzó este jueves a las 7 de la noche en la Florida cuando su equipo venció 2-0 a la sub 16 de Sporting Cristal. Fue el primer ‘testeo’ de Shipibos FC contra un rival de mayor jerarquía, con mejores trabajos y mayores recursos. Tras ello, cayeron ante la misma categoría de Cantolao, actual campeón sub 16, y el sábado se despedirán de Lima, posiblemente con una revancha ante las ‘celestes’. “Nosotros vamos a jugar la liga del distrito de Yarinacocha, si clasificamos nos vamos a la liga de Pucallpa, de ahí nos vamos a la liga de Ucayali, y si nos clasificamos nos vamos a la Copa Perú representando a la región. Esa es mi meta”, contó.

El camino de Shipibos FC arrancará en junio con la liga distrital, donde son seis equipos, de ahí la liga de Pucallpa, después la liga regional de Ucayali y si ganan representarán a la región, vendrán a Lima para jugar el cuadrangular o hexagonal, según las bases. La Copa Perú estaría programada para octubre. “Si eres campeón, te quedas en la Liga 2. Quiero ganar este año la Copa Perú”, reiteró. Eso sí, el sueño de Agurto no solo está ligado al fútbol femenino, sino a otros deportes para la comunidad shipiba. “Mi proyecto va más allá, es hacer un centro de alto rendimiento, traer chicas shipibas, apoyadas por mí y que vengan a vivir a Pucallpa. Quiero que me den la concesión del estadio de Yarinacocha, estoy diciéndole al gobernador”, reveló.

“Ya con el estadio en concesión, ya comienzo a recaudar dinero de afuera, porque un equipo femenino 100% shipibo puede captar la atención de público. Entonces, pensamos poder una cancha sintética en el estadio, con una pista atlética, y llamar a hacer una selección de canotaje, porque los shipibos paran todo el día en el río. Hacer una selección de arco y flecha, porque todo el día paran cazando, se traen gente de IPD, para que les enseñen. Es un proyecto lindo”, sostuvo Álvaro Agurto.





