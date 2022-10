Esta semana se dio a conocer los nombres del cuarteto que dirigirá la final de vuelta de la Liga Femenina, entre Alianza Lima y Carlos A. Mannucci. Sin embargo, grande fue la sorpresa al no haber ninguna mujer dentro de la terna arbitral. Esto generó la indignación de la árbitra peruana Elizabeth Tintaya.

La experimentada jueza, quien fue preseleccionada para dirigir en el Mundial de Qatar 2022 y estará en el Mundial Femenino Sub-20 de Costa Rica, no dudó en emplear sus redes sociales para denunciar la exclusión de ella y sus colegas femeninas por parte de la CONAR, ente que se encarga de la designación de árbitros en los torneos peruanos.

“¡El costo de ser mujer simplemente! No importa que estés muy preparada, no importa lo mucho que trabajes en silencio, los seres humanos nos equivocamos sí. Claro, como eres mujer, eres lapidada. ¿Por qué arbitran varones? ¿Por qué no quieren que las mujeres arbitren? ¿Por qué pidieron varones? Increíble”, escribió Tintaya a través de su cuenta de Instagram.

No obstante, sus palabras no quedaron allí. “Siento tanta tristeza por no ver una sola presencia femenina en la final, en mi torneo, en mi país. Digo mi torneo porque soy mujer, porque soy árbitra activa peruana, no estoy lesionada, no estoy de viaje. [...] Aún no me retiro y no lo tengo en mente. Sigo y seguiré preparándome”, sentenció.

Tintaya es una de las referee más destacadas en nuestro país. Además de las invitaciones ya mencionadas, también fue parte de las ternas arbitrales en algunos partidos de la Copa América Femenina de este año. Su carrera comenzó en la Copa Perú y desde entonces se preparó, incluso, posee la insignia FIFA.

La terna arbitral que dirigirá la final de vuelta de la Liga Femenina en el estadio Alejandro Villanueva está conformada por Edwin Ordóñez, como árbitro principal, quien estará acompañado de Harlem Concha, Carlos Llerena e Ítalo Gonzáles como asistentes.





