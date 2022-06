Para Elizabeth Tintaya, el deporte siempre fue fundamental para disfrutar de un buen estilo de vida. Sin embargo, jamás imagino estar tan cerca de una cancha de fútbol si no hubiera sido ante la insistencia de su hermano y dejar el nombre del Perú bien en alto como la selección peruana. Ahora, con una amplia experiencia en arbitraje, la peruana se prepara para su primera Copa del Mundo: el Mundial Sub 20 Femenino que se desarrollará en Costa Rica.

El Mundial Sub 20 Femenino se llevará al cabo a partir de este 10 de agosto. Si bien es cierto, no contará con la participación de la selección peruana, la bandera blanquirroja estará presente a través de Elizabeth Tintaya, pues, gracias a su esfuerzo y pasión fue seleccionada para ser jueza de este torneo internacional. “Es una gran oportunidad. Quiero demostrar todas mis capacidades”, le contó a Depor.

El primer silbato

Elizabeth nació en Apurímac, lugar donde vivió mayor parte de su infancia, ya que, a los 9 años, tuvo que viajar a Lima a raíz del fallecimiento de su padre. Al inicio no fue sencillo, tuvo que aprender castellano y superar el dolor de su padre. Sin embargo, en búsqueda de un mejor futuro junto a sus hermanos, Tintaya descubrió el fútbol, convirtiéndose en la protagonista de un partido, mas no como parte de los once jugadores.

“Yo empecé a arbitrar a mis 16 años en el Estadio Nacional. Uno de mis hermanos fue el que me inculcó a hacer esta carrera, prácticamente me subió al carro y me obligó a matricularme en la escuela porque vio talento a mí”, sostuvo. Añadiendo que su hermano, Jaime, continúa por el camino del arbitraje. “Él también es árbitro, pero se quedó en la departamental”, confesó.

Y es que Tintaya, al igual que Jaime tuvieron que empezar desde abajo, recordando aquellas épocas en la etapa provincial en Copa Perú. Fue ahí donde, gracias a su capacidad, estuvo dentro de los tres primeros puestos, quienes, posteriormente, fueron los elegidos para estudiar en la CONAR (Comisión Nacional de Árbitros). “Yo era muy joven, volví a llevar el curso en la CONAR. Me gradúe en el 2007 y ahí empieza mi carrera”, señaló sonriendo.

lo soñé, solo lo veía por fotos y lo estoy viviendo ahora, privilegiada y muy bendecida en conocer el estadio centenario- Uruguay. pic.twitter.com/Aj4UMN9SPg — Elizabeth Tintaya B (@EliTintaya) December 6, 2016

Un sueño mundialista

Poco a poco, la presencia del arbitraje femenino deja de ser un tema raro, por lo que se es normal ver a una mujer dirigir un partido de fútbol. Dicho esto, a puertas de Qatar 2022, se dio a conocer a los estrategas que estarán presentes para dirigir la tan ansiada cita mundialista. Como se recuerda, Kevin Ortega fe el elegido por la FIFA para cumplir su rol en la Copa del Mundo. Sin embargo, antes de ello, Elizabeth también fue elegida para participar del “Seminario para Árbitros de Élite”, un evento que tuvo como finalidad preparar a los preseleccionados para Qatar 2022.

“Yo estuve con Kevin (Ortega), fuimos solo dos ternas de Perú. Estuvimos en el curso durante la pandemia el 23 de abril del 2020″, comentó. Y, es que, a pesar de no quedar seleccionada para la cita mundialista, las puertas no se le cierran a la peruana. “En Qatar me quedé soñando, pero me estoy como pre seleccionada para el Mundial de Nueva Zelanda 2023 (Femenino)”, contó emocionada.

Qatar 2022 será el primer Mundial que contará con árbitros principales femeninos. Algo que llena de alegría a Elizabeth, quien compartió terna con una de ellas. “ La brasilera es mi amiga. Con Neuza (Back) he hecho algunos torneos. Es la única de Sudamérica que va, y para mí, ella es una campeona”, señaló. “Es bonito ver que el mundo está viendo la igualdad de oportunidades por capacidad, y me gustaría que sea en todos los ámbitos laborales”, dijo refiriéndose acerca de algunos casos de machismo.

El gran salto

La referí nacional cuenta con experiencia en fútbol masculino y femenino, pues, en esta oportunidad tocará viajar al exterior, exactamente a tierras costarricenses para un Mundial Sub 20 Femenino, donde, ella misma comenta, fue elegida entre tantas debido a su capacidad. “La calificación es constante, hay varias arbitras FIFAS de Perú y van a torneos internacionales. De ahí van calificando tu desempeño en cada partido, creo que vieron algo en mí”, sostuvo.

Ansiosa por su primer Mundial, Elizabeth admite estar preparándose día a día, ya que, a diferencia de Perú y torneos sudamericanos, contará con la presencia del VAR. “Siempre nos capacitamos. Estoy esperando la programación para analizar a los equipos”, comentó. Además de sentirse orgullosa por sus logros obtenidos. “Para mí es una gran oportunidad que se le abre puertas para otras colegas. Después de mucho tiempo va una peruana a un Mundial”, comentó

Al ser un Mundial Femenino, la estratega comentó acerca de las diferencias de dirigir en el fútbol masculino con el femenino, resaltando una gran comparación en cuanto al comportamiento de los equipos. “El fútbol femenino es más emotivo, más rápidas. En varones, es un poco más táctico, más técnico en ciertas situaciones. Es un poquito más fácil de dirigir”, opinó. “En Perú, el fútbol femenino todavía está en evolución”, añadió para la nota.

Con ello, uno de los sueños profesionales de Elizabeth se cumple. Eso sí, comenta y relata querer tener un rol principal en la Liga 1, pues, solo se ha desempeñado como cuarto árbitro, ya que no descarta la idea de dirigir una Copa Libertadores Masculina. “Ahorita hay oportunidades para participar en Copa Libertadores Masculina. Yo voy a seguir preparándome al máximo”, comentó ante un posible llamado.

Elizabeth Tintaya fue la jueza principal de la Final Femenina entre Universitario y Alianza Lima (2019). (Foto: Liga Femenina).

Así como Elizabeth, muchas mujeres trabajan duro para lograr notoriedad en un rol antes restringido solo para los hombres. Sin embargo, los nuevos tiempos se van encargando de demostrar -como en muchas otras disciplinas y trabajos- que el arbitraje es cuestión de capacidad y no de género.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR