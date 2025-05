El clásico del fútbol femenino peruano se pintó de crema. En un partido intenso, disputado con alma, piernas y dientes apretados, Universitario de Deportes venció por la mínima diferencia a Alianza Lima en Matute. Un solitario gol de Karen Páez fue suficiente para que las ‘leonas’ se queden con los tres puntos, trepen a la cima de la tabla y, de paso, inflijan un golpe que duele en el corazón íntimo. Pero, Adriana Lúcar demostró calma al momento de reconocer que se cometieron errores y que tendrán que corregirlos para seguir con el objetivo principal, ganar el título del Torneo Apertura.

Alianza Lima tuvo momentos, generó opciones, pero le faltó claridad en los últimos metros. En cambio, Universitario aprovechó una chance de oro que tuvo y la mandó a guardar. Efectividad y orden defensivo fue lo que mostró el equipo de Andrés Usme. Con esta victoria, la ‘U’ suma 24 unidades y se convierte en líder absoluto. Le sigue Sporting Cristal con 20, mientras que las ‘íntimas’ se quedaron con 19 puntos en la tercera casilla.

El resultado no fue el que esperaban las ‘blanquiazules’, sobre todo en casa, después del empate que también causó disgustos con Cristal y que las ha dejado relegadas en la tabla de posiciones. Tras el pitazo final, Adriana Lúcar, histórica goleadora y referente del equipo, no escondió su frustración, pero también dejó un mensaje de resiliencia.

“Estamos tristes por el resultado, pero sabemos que esto no se acaba acá, todavía el campeonato sigue, así que a corregir errores que hemos tenido y para adelante, es lo único que nos queda”, expresó Lúcar con serenidad pese a las críticas que se han hecho escuchar por las redes sociales del club.

Paéz fue quien marcó el gol de la victoria en el Alianza Lima vs Universitario. (Video: Movistar Deportes)

La ‘Bombardera’ también dio luces sobre lo que se vivió en el vestuario aliancista. Reconoció que hay exigencias desde el comando técnico que, por momentos, no logran concretar en el campo, algo que complica el desarrollo del juego.

“Sí, claro, el profe obviamente nos pide muchas cosas en la cancha y a veces no salen y obviamente se fastidia por eso, ¿no? Pero nosotras siempre vamos a tratar de salir a ganar los partidos, de hacer lo mejor que podemos hacerlo”, indicó.

No fue el mejor partido de Alianza, pero tampoco fue un desastre. La falta de conexión en el medio y en los metros finales las dejan atrás. Pero la derrota ante la ‘U’ puede convertirse en punto de quiebre. “A veces las cosas no se dan, pero esto es fútbol, así son las cosas y tenemos que seguir para adelante, porque no hay otro camino”, finalizó.

El campeonato sigue y las aliancistas están obligadas a dar un golpe sobre la mesa si quieren seguir peleando por el título. Más aún porque solo quedan 4 fechas para el final del primer torneo del año que podría meterlas directamente a las semifinales o a esperar los play-offs previos. El margen de error se achica y la presión crece.

Universitario venció (1-0) a Alianza Lima en Matute. (Foto: GEC)

