Luego de cinco meses de ardua competencia, Alianza Lima vuelve a la final de la Liga Femenina por tercer año consecutivo, esta vez, para enfrentar a Universitario de Deportes, elenco que esta temporada solo ha perdido uno de 20 partidos jugados. Ambos equipos, dirigidos por estrategas colombianos, poseen argumentos suficientes para llevarse la copa, pero solo uno de ellos se la quedará, así como el cupo a la Copa Libertadores Femenina 2023, certamen que se disputará del 5 al 21 de octubre en Colombia.

Con una balanza tan pareja, es preciso hacer un análisis de las fortalezas y debilidades que tiene cada elenco. Por ello, en Depor conversamos con dos periodistas que siguen el día a día del fútbol femenino peruano: Luccina Aparicio, reportera de ESPN Perú, y Denise Vera, creadora del medio Fútbol Femenino para Todos, a fin de conocer cuáles son las chances que tiene cada club, pensando también en la competencia internacional.

Alianza Lima y Universitario se enfrentarán en duelos de ida (27 de agosto) y vuelta (2 de setiembre) para definir a las campeonas de la Liga Femenina 2023. (Foto: @ligafemfpf)

Alianza quiere la tercera

Alianza Lima arrancó la temporada 2023 con algunos rostros nuevos en su equipo (como el de Emily Flores, exvolante de César Vallejo), incluyendo en el comando técnico, aunque la designación de Jhon Alber Ortiz no fue al azar. El estratega colombiano fue el maestro detrás de la primera estrella del Deportivo Cali en el 2021, con jugadoras como Linda Caicedo, hoy delantera del Real Madrid Femenino. Esta experiencia serviría para los propósitos del club, los cuales no solo tienen contemplados traer de vuelta el título a Matute por tercer año consecutivo, también -de ganar- hacer un buen papel en la Libertadores. Sin embargo, este año no tuvo la racha de invictos, como sucedió en el 2022.

DT ÚLTIMO TROFEO GOLEADORAS Jhon Alber Ortiz Liga Femenina 2022 Adriana Lúcar (17); Yomira Tacilla (11); Gladys Dorador (10)

El equipo tuvo que aceptar la derrota en dos oportunidades, la primera contra Universitario por 1-0 en la fase regular, mientras que en el hexagonal de clasificación, cayó ante Carlos A. Mannnucci por 2-0. Si bien no fue la campaña perfecta, sigue siendo el elenco favorito para llevarse el primer triunfo. “Alianza llega con la ventaja, al iniciar los play offs de local, pues siempre se hace fuerte con su gente y en su campo. Eso sí, deberán reforzar la concentración en la marca y definición”, precisó Luccina, un hecho que también resaltó Denise: “le están pegando tanto al travesaño que en ello pierden anotaciones claves”.

PJ PG PE PP GF GC 20 17 1 2 74 8

Respecto a los aportes que tuvo Ortiz, Vera enfatizó en un punto crucial: el orden. “Supo cómo ordenar al equipo y en la parte táctica debo señalar la seguridad con la que las jugadoras se desenvolvieron en los partidos y que hizo grande al equipo intimo”. Por su parte, Aparicio recalcó la ventaja que supuso para el estratega contar con una base de jugadoras que sabían cómo trabajar en equipo: “El club ha mantenido el equipo base de las temporadas pasadas, pero hoy veo carácter y rebeldía en ellas. Son cuestiones importantes dentro del fútbol”.

Alianza Lima y Universitario se definen el título de la Liga Femenina 2023. (Video: @ligafemfpf)

Universitario sacará la garra

Este 2023 fue el año soñado que estaban buscando las ‘leonas’. Desde el arranque de la temporada, Universitario no perdió ningún partido en la fase regular y llegó al hexagonal con dos puntos extras, tras quedar en primer lugar de la tabla de posiciones. ¿El secreto? El manejo y la personalidad que le impregnó John Tierradentro al elenco ‘crema’. Si bien fue su por primera vez como director técnico, tras ser asistente del hoy entrenador de las blanquiazules, cuando este último dirigió en Deportivo Cali, esto no lo detuvo y -por el contrario- lo motivó a llevar al equipo a asumir retos más grandes.

DT ÚLTIMO TROFEO GOLEADORAS Jhon Tierradentro Copa Perú Femenina 2019 Luz Campoverde (15); Stephanie Lacoste (11); Nahomi Martínez (11)

En palabras del técnico, lo importante son los “procesos”, un hecho que lo llevó a estudiar a sus dirigidas y así saber los pros y contras de cada una de ellas. Por este trabajo, no sorprendió que rotara en todo momento sus esquemas de juego. “Generó una competencia sana dentro del grupo, provocando que cada una quiera ganarse su puesto; además, se ve que supo estudiar las segundas posiciones de sus futbolistas”, argumentó Denise, destacando también las diferentes pizarras que empleó, pasando de su habitual 4-3-3 al 3-5-2, como en la semifinal de vuelta contra Sporting Cristal. Adicional a lo anterior, Luccina no dudó en agregar que el DT también le dio al plantel “mucha confianza, técnica y orden táctico en movimiento específicos como repliegues”.

PJ PG PE PP GF GC 20 19 - 1 82 9

Con todo ello, se podría pensar que las ‘cremas’ tienen todo para quedarse con la primera victoria. A nivel de jugadoras, Aparicio mencionó que “recuperar a Xioczana Canales para estos partidos al cien por ciento es importante. Sin embargo, como debilidad debo mencionar la ausencia por la banda de Karent Balcázar, que tuvo un buen desempeño en el torneo”. Otro punto en contra sería el conocimiento de los estilos de juego que poseen los técnicos. “Los dos profesores han trabajado juntos y se conocen muy bien”, recordó Vera.

Con miras a la Copa Libertadores Femenina

La Liga Femenina 2023 otorga un cupo a la Copa Libertadores Femenina, torneo que se disputará en las ciudades de Bogotá y Cali, del 5 al 21 de octubre. Como la edición pasada, se contará con 16 equipos que se dividirán en cuatro grupos para así definir a los dos mejores de cada serie, que automáticamente pasarán a los cuartos de final. A partir de esta ronda, todos los partidos que le siguen son de eliminación directa. De momento, ya se conoce a once clubes clasificados, siendo Brasil y Colombia los que más representación tendrán, con tres delegaciones cada uno.

En el caso peruano, el equipo clasificado se definirá el próximo sábado 2 de setiembre en el estadio Monumental, cuando se conozca el resultado general de ambas finales. No obstante, es preciso cuestionar qué club podría afrontar mejor este certamen, teniendo en cuenta el nivel futbolístico de las rivales a enfrentar. En tal caso, ambas colegas coinciden en la necesidad de reforzar al club que pase a este certamen. “Ambos podrían hacer un buen trabajo, si se refuerzan con las mejores de la liga. Es verdad, tienen planteles interesantes, pero pueden potenciarse mejor. Tienen un mes de preparación y eso ayuda mucho”, indicó Denise., en lo que Luccina sentenció: “Cuentan con la materia prima -las jugadoras- para poder afrontar torneos internacionales y sin duda, el equipo que clasifique se van a reforzar de cara a lo que viene”.





