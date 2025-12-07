vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la final de ida de la . El partido será este domingo 7 de diciembre del 2025, desde el estadio Alejandro Villanueva (Matute). ¿A qué hora juegan? El partido empezará a las 3:00 p.m. (hora peruana, también de Colombia y Ecuador), con dos horas más en países como Argentina, Chile y Uruguay. ¿En qué canales transmiten el duelo? Este choque podrá ser visto a través de la señal de Movistar Deportes, canal exclusivo de la parrilla de Movistar TV. Además, podrá ser visto en América TV por señal abierta. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. No te pierdas todos los detalles del partido en Depor.

Alianza Lima vs, Universitario por Liga Femenina. (Video: Universitario)

