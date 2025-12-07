Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO vía Movistar y América TV por final de Liga Femenina
Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO vía Movistar y América TV por final de Liga Femenina
Alianza Lima vs. Universitario juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la final de la Liga Femenina. Las acciones serán vistas en transmisión de Movistar y América TV. No te pierdas todos los detalles en Depor.
Alianza Lima vs. Universitario se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la final de ida de la Liga Femenina 2025. El partido será este domingo 7 de diciembre del 2025, desde el estadio Alejandro Villanueva (Matute). ¿A qué hora juegan? El partido empezará a las 3:00 p.m. (hora peruana, también de Colombia y Ecuador), con dos horas más en países como Argentina, Chile y Uruguay. ¿En qué canales transmiten el duelo? Este choque podrá ser visto a través de la señal de Movistar Deportes, canal exclusivo de la parrilla de Movistar TV. Además, podrá ser visto en América TV por señal abierta. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. No te pierdas todos los detalles del partido en Depor.
Alianza Lima vs, Universitario por Liga Femenina. (Video: Universitario)
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.