América TV transmite (EN VIVO | EN DIRECTO) el vs. por la , desde el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El partido, válido por la final de ida, se desarrollará el domingo 7 de diciembre del 2025. ¿En qué canales verás el duelo? Este choque podrá tendrá transmisión de Movistar Deportes, canal exclusivo de la parrilla de Movistar TV. Además, podrá ser visto en América TV por señal abierta. ¿A qué hora juegan? El partido arranca a las 3:00 p.m. (hora peruana, también de Colombia y Ecuador), con dos horas más en países como Argentina, Chile y Uruguay. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. No te pierdas todos los detalles del partido en Depor.

Alianza Lima vs, Universitario por Liga Femenina. (Video: Alianza Lima)
