América TV transmite (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | STREAMING) el vs. por la , desde VIDU (Campo Mar). El partido, válido por la final de vuelta, se desarrollará el sábado 13 de diciembre del 2025. ¿En qué canales se verá el duelo? Este choque tendrá la transmisión de Movistar Deportes, canal exclusivo de la parrilla de Movistar TV. Además, podrá ser visto en América TV por señal abierta. ¿A qué hora juegan? El partido arranca a las 3:00 p.m. (hora peruana, también de Colombia y Ecuador), con dos horas más en países como Argentina, Chile y Uruguay. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. No te pierdas todos los detalles del partido en Depor.

Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina | VIDEO: AL
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

