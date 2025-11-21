La Copa Promesas Lima Expresa, organizada por el Club Universitario de Deportes con el auspicio de Lima Expresa, subsidiaria de VINCI Highways y concesionaria de la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla, se lleva a cabo con gran expectativa y busca consolidarse como la principal vitrina para el talento emergente del fútbol femenino. Este torneo no solo identifica a futuras promesas, sino que también promueve la equidad, la inclusión y el desarrollo integral de niñas y adolescentes en el deporte.
La competencia reúne a 24 equipos, distribuidos en tres categorías: Sub-10, Sub-12 y Sub-14, con ocho equipos por categoría y la participación de 325 niñas y adolescentes en total. Como parte de su compromiso con la promoción del deporte y la igualdad de oportunidades, Lima Expresa otorgó becas integrales a tres equipos por cada categoría, fomentando así una mayor participación. Los equipos beneficiados son Ficus, Neciosup y Roma en las categorías Sub-10 y Sub-12, y Ficus, Neciosup y Dream Team en la Sub-14.
Hasta la tercera fecha del torneo, estos sonlos semifinalistaspor categoría:
- Categoría Sub10: Universitario vs. Atlético Lima y Neciosup vs Leonas
- Categoría Sub12: Universitario vs. Leonas y Neciosup vs. Los Ficus
- Categoría Sub14: FC Killas vs. Neciosup y Universitario vs. Leonas
Un ejemplo del impacto positivo del torneo es el reconocimiento al esfuerzo y talento individual. En esta edición, dos jugadoras destacadas, Zoe De Lucio (Sub-12) y Jazmín Tomaylla (Sub-10), recibieron becas deportivas que les permitirán entrenar durante una temporada completa en las escuelas del Club Universitario de Deportes. Gracias a su dedicación y desempeño, ambas podrán fortalecer sus habilidades, potenciar su talento y acercarse un paso más al cumplimiento de sus sueños deportivos.
La Copa Promesas Lima Expresa es un reflejo del compromiso del Club Universitario de Deportes y Lima Expresa con la equidad, la inclusión y el impulso de las nuevas generaciones de deportistas. La gran final se dará el sábado 29 de noviembre.