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¡Un baile en el global! Gol de Alesia García para el 2-0 de Universitario vs. Alianza Lima
Alianza Lima quedó golpeado tras el 1-0 de Stephanie Lacoste a los 22′, pues instantes después Alesia García amplio la cuenta a favor de Universitario de Deportes, confirmando que solo hay un equipo en el gramado del Estadio Alejandro Villanueva. Tras recibir un pase ingresando desde el borde del área, la delantera de 26 años no dudó ni un segundo en sacar un zurdazo y firmar el 2-0 a los 25′. El conjunto local, con un 5-1 en contra en el marcador global, parece resignado a perder esta definición frente al clásico de toda la vida.