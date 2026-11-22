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¡Quieren dar la vuelta en Matute! Gol de Lacoste para el 1-0 de Universitario vs. Alianza Lima
Cuando parecía que Alianza Lima iba a salir con otra predisposición tras perder por 3-1 en la ida, Universitario de Deportes no dio tregua y salió con todo al gramado del Estadio Alejandro Villanueva. A los 22′, luego de un centro preciso de la chilena Karen Araya, la uruguaya Stephanie Lacoste apareció en el área para poner el 1-0 con un certero remate de cabeza, ampliando la ventaja crema en el global: 4-1. Los íntimas, sin reacción alguna, no han podido siquiera acercarse con peligrosidad a la portería merengue.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.