¡Goles de Perú vs. Chile! Alesia García, Luz Campoverde y Raquel Bilcape anotaron para el 3-1 en Cusco
La Bicolor Femenina se enfrentó a su similar Chile por la jornada 3 de la Liga de Naciones femenina 2025. El cuadro peruano logró imponerse por 3-1 a las mapochas en un duelo intenso que se disputó en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco. El primer gol llegó gracias a Alesia García, quien a los 30 minutos del primer tiempo venció en velocidad a la defensora chilena para disparar y anotar el primer grito de gol. Sin embargo, minutos después las visitantes lograron empatar el patido con un golazo de larga distancia. Las jugadoras peruanas no se quedaron atrás y al minuto 62 llegó el segundo gol gracias a una excelente definición de Luz Campoverde. Finalmente, para sellar el partido, a los 65 minutos Raquel Bilcape marcó el tercer y último gol del encuentro y de esta forma Perú consigue su primera victoria en el certamen.
Primer gol de Perú vs. Chile | Anotó Alesia García
Gol de Alesia Garcia para el 1-0 de Perú vs Chile | VIDEO: DSports
Segundo gol de Perú vs. Chile | Anotó Luz Campoverde
Gol de Luz Campoverde para el 2-1 de Perú vs Chile | VIDEO: DSports SOBRE EL AUTOR
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.