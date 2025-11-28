Gol de Raquel Bilcape para el 3-1 de Perú vs Chile | VIDEO: DSports
se enfrentó a su similar por la jornada 3 de la . El cuadro peruano logró imponerse por 3-1 a las mapochas en un duelo intenso que se disputó en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco. El primer gol llegó gracias a Alesia García, quien a los 30 minutos del primer tiempo venció en velocidad a la defensora chilena para disparar y anotar el primer grito de gol. Sin embargo, minutos después las visitantes lograron empatar el patido con un golazo de larga distancia. Las jugadoras peruanas no se quedaron atrás y al minuto 62 llegó el segundo gol gracias a una excelente definición de Luz Campoverde. Finalmente, para sellar el partido, a los 65 minutos Raquel Bilcape marcó el tercer y último gol del encuentro y de esta forma Perú consigue su primera victoria en el certamen.

Primer gol de Perú vs. Chile | Anotó Alesia García

Segundo gol de Perú vs. Chile | Anotó Luz Campoverde

