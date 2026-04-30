“Igualdad, Mujer y Deporte”: la gala que visibiliza a las mujeres que están transformando el deporte peruano.

En una noche que celebró el talento, la resiliencia y el impacto de las mujeres en el deporte, se llevó a cabo la quinta edición de la premiación “Igualdad, Mujer y Deporte” (IMD), organizada por la Fundación Deporte en Igualdad y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en alianza con el Instituto Peruano del Deporte, el Comité Olímpico Peruano y el Comité Paralímpico del Perú.

La ceremonia reunió a autoridades, deportistas, entrenadores, gestores y representantes del ecosistema deportivo nacional para reconocer a quienes, durante el 2025, han contribuido al crecimiento del deporte femenino en el país.

El evento inició con un mensaje de bienvenida que destacó el propósito de la premiación: visibilizar a quienes están cambiando las reglas del juego, rompiendo estereotipos y abriendo camino para nuevas generaciones de mujeres en el deporte. Posteriormente, la Rectora de la UPC, Milagros Morgan, brindó palabras que reafirmaron el compromiso institucional con la equidad de género a través del deporte.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento a la campeona mundial Sofía Mulanovich, quien, a través de un mensaje especial, fue homenajeada por su trayectoria e impacto en el desarrollo del surf y el deporte femenino en el Perú.

La ceremonia también contó con la participación de destacadas autoridades como Vanessa Endo, Jefa de Misión del Comité Olímpico Peruano; Mavi Tizón, Directora del Comité Paralímpico del Perú y la presencia de la campeona mundial Kimberly García, quien acompañó la entrega de premios. Asimismo, la paraatleta Shirley Meléndez brindó un testimonio inspirador sobre resiliencia y superación, destacando el poder transformador del deporte más allá de la competencia.

GANADORAS Y GANADORES DESTACADOS

Durante la ceremonia se reconocieron a las y los mejores del deporte femenino peruano:

• Mejor Equipo a Nivel Nacional: Alianza Lima – Voleibol

• Mejor Selección Nacional: Selección de Remo (Alessia y Valeria Palacios)

• Deportista Destacada en Disciplina Colectiva: Ysabella Sánchez

• Deportista Destacada en Disciplina Individual: Alexa Simmons

• Gestora Deportiva del Año: Alexandra Villarán

• Mejor Entrenador en Deporte Convencional: Alfredo Quispe

• Mejor Entrenador en Paradeporte: Jhon Cusi

• Organización Deportiva Destacada: Club Alianza Lima

• Deportista Escolar Destacada: Fabiana Gómez

• Deportista Universitaria Destacada: Alexandra Valdivia

• Mejor Paradeportista (Colectiva): Niurka Callupe

• Mejor Paradeportista (Individual): Neri Mamani

• Mejor Deportista en Disciplina Colectiva: Kiara Montes

• Mejor Deportista en Disciplina Individual: Vania Torres

• Premio Julia Sánchez Deza: María Fernanda Reyes

• Deportista del Año: Vania Torres

• Paradeportista del Año: Neri Mamani

• Igualdad en el Deporte: Alejandra Rodríguez Larraín

UNA NOCHE QUE REFUERZA EL CAMINO HACIA LA IGUALDAD

Uno de los mensajes centrales de la ceremonia fue la necesidad de visibilizar las brechas de género que aún persisten en el deporte. Compartir datos sobre desigualdad —como la baja participación de mujeres en espacios de liderazgo, las limitaciones estructurales y la menor inversión— permite dimensionar el camino pendiente para alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades.

En ese contexto, la Viceministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Elba Espinoza, tuvo a su cargo las palabras de cierre, reafirmando el compromiso del Estado en seguir impulsando políticas que promuevan la equidad en el deporte y reconociendo su rol como herramienta clave de transformación social.

Cada reconocimiento entregado durante la noche no solo celebró logros deportivos, sino que también evidenció el impacto social de las mujeres que están liderando el cambio en el deporte peruano.

SOBRE LOS PREMIOS IMD

La premiación “Igualdad, Mujer y Deporte” se ha consolidado como una plataforma que reconoce y visibiliza el aporte de las mujeres en el deporte peruano, destacando tanto el alto rendimiento como el impacto social, la gestión y la promoción de la igualdad.

En un país donde aún existen importantes desafíos en el acceso, la visibilidad y el liderazgo femenino en el deporte, iniciativas como IMD reafirman la importancia de seguir generando evidencia, articulando esfuerzos y construyendo un ecosistema más inclusivo, diverso y equitativo.