El primer torneo del año de la Liga Femenina 2025 llegó a su fin. Siguiendo el camino de un nuevo formato que permitirá que las futbolistas peruanas tengan mayor tiempo de actividad futbolística, que posteriormente nutrirá también a la Selección Peruana, el Torneo Clausura ya se anunció con algunas novedades que cambiarán la forma de disfrutar los compromisos. Apuntando, también, a que se vuelva un campeonato cada vez más profesional.

La fiesta se celebró en Matute, cuando Alianza Lima se quedó con el trofeo del Torneo Apertura luego de vencer por 2-0 a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental. Siendo las ganadoras de dicho campeonato también alcanzaron el único cupo que tiene nuestro país para la Copa Libertadores en su edición de este 2025.

Pero, muy a diferencia de otras temporadas, el año de competiciones del fútbol femenino aún no acaba, pues solo culminó el Torneo Apertura por lo que aún no se conoce al campeón nacional. Teniendo en cuenta ello, el Clausura también llena de expectativas por sabes cómo se jugará esta segunda mitad de año, y sobretodo las novedades que habrán, como la inclusión del Videoarbitraje (VAR).

Alianza Lima festeja primer logro de la temporada (Foto: GEC)

¿Cuándo comenzará el Torneo Clausura 2025?

Con un nuevo formato establecido, la Liga Femenina de este año se divide en dos torneos cortos, de igual forma como lo hacen en la liga masculina, por lo que en la segunda mitad de año se tendrá que disputar el Torneo Clausura que definirá a un segundo ganador. De ser el mismo, se coronaría campeón nacional de manera directa, de lo contrario habrá una ronda final para definir ello.

Sabiendo que, del 12 de julio al 2 de agosto se estará disputando la Copa América Femenina, donde por supuesto tendrá participación la ‘Bicolor’, habrá una para de poco más de un mes hasta que vuelvan los clubes a tener actividad. Para recuperar a las jugadores, los equipos del torneo femenino estarían volviendo al ruedo la segunda semana de agosto.

Selección Peruana Femenina ya viajó a Ecuador para disputar la Copa América 2025. (Foto: La Bicolor)

¿Habrá VAR en el Torneo Clausura 2025?

La última final realizada en el Estadio Monumental, a pesar de muchas críticas en la previa del partido, contó con la presencia del sistema de VAR por primera vez en el fútbol femenino de nuestro país. Este hecho marcó un hito, por lo que se le consultó al gerente de la Liga de Fútbol Profesional si esto seguirá para la segunda mitad de año.

“Dentro del plan de desarrollo de la FPF, de impulsar el fútbol femenino, el año pasado hicimos los controles de dopaje, en este año introducimos el VAR, la FPF hace una gran inversión para darle mayor competitividad. En el Clausura será en la etapa de playoffs, con esto tendremos una herramienta para que los árbitros puedan desempeñar bien su labor”, indicó Jesús Gonzales.

¿Qué obtiene el ganador del Clausura?

De la misma manera que el ganador del Torneo Apertura, el ganador del Clausura se llevará un trofeo de este campeonato corto. Pero no solo ello será igual, si no que también obtendrán la clasificación a la Copa Libertadores, más no de esta edición, sino de la siguiente. Es decir, estarán presentes en la Copa Libertadores Femenina 2026.

Por otro lado, tendrán la oportunidad de acceder directamente a la final por el título nacional, que será definido en dos partidos a ida y vuelta. Sin embargo, si el ganador del Clausura es el mismo que el ganador del Apertura, será campeón nacional de manera directa. Cabe destacar que habrá una tabla acumulada de ambos torneo, y los dos últimos equipos perderán la categoría y disputarán la Copa Perú Femenina el otro año.

