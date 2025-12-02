vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING) por la fecha 4 de la . ¿En qué canales podrás ver el partido? Para seguir la transmisión de este partido debes conectarte a la señal de DSports, con su versión de streaming en DGO (DIRECTV); ojo, no recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el martes 2 de diciembre desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Estadio Metropolitano de Lara.

Perú vs Venezuela por la Liga de Naciones Femenina | Video: DSports
