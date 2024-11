¡Lamentable! La Federación Peruana de Fútbol (FPF) sigue en el ojo de la tormenta. Y es que tras la detención de Agustín Lozano -por los presuntos delitos por organización criminal, fraude en la administración de personas jurídicas, coacción, corrupción en el ámbito privado y lavado de activos- y el escándalo mundial que generó toda esta situación, la Selección Peruana Femenina se pronunció en medio de un total abandono. A través de redes sociales, las integrantes de la Bicolor mostraron su incertidumbre ante la cancelación de la fecha FIFA de este mes y, a su vez, la paralización de actividades en las categorías Sub 17 y Sub 20. En tanto, informaron que enviaron una carta a Franco Navarro -gerente de Selecciones- para tener una explicación de lo sucedido y encontrar una inmediata solución.

“Nosotras, las jugadoras de la Selección Mayor Femenina de Fútbol, queremos expresar nuestra profunda preocupación por la cancelación de la fecha FIFA que debió iniciar el día de hoy 18 de Noviembre, así como por la suspensión de actividades en las selecciones Sub 20 y Sub 17″, inicia el comunicado.

A su vez, agregaron: “Estas decisiones afectan directamente nuestra preparación para las próximas competiciones. Hemos enviado una carta solicitando una reunión con la Gerencia de Selecciones Nacionales de la FPF y esperamos que esta situación se resuelva lo más pronto posible con el apoyo de las autoridades, a fin de retomar el proceso de preparación por parte de nuestra Selección Nacional, la cual seguiremos representado con orgullo”.

Comunicado de la Selección Peruana Femenina. (Foto: Instagram)

Por otro lado, se pudo conocer los puntos relevantes que tratarán en la reunión con Franco Navarro, gerente de Selecciones Nacionales. En primera instancia, hablaron sobre la convocatoria de microciclo que estaba pactada a iniciar el 18 de noviembre hasta el 3 de diciembre, en el marco de la fecha FIFA. Tras su cancelación, estarán “dejando a las futbolistas sin oportunidad de prepararse para la Copa América 2025, torneo clasificatorio para la Copa Mundial, los Juegos Olímpicos y los Juegos Panamericanos”.

Además, desde la Bicolor femenina señalan una ”falta de planificación en la convocatoria mencionada, ya que, incluso siendo una fecha FIFA, no se tenía un rival programado, lo que nos coloca en una clara desventaja en el marco de nuestra preparación estando a menos de un año para el inicio de la Copa América 2025″.

A su vez, apuntaron que “otras selecciones femeninas CONMEBOL tienen los siguientes partidos programados: Chile vs Uruguay (30/11), Colombia vs Argentina (30/11) y Brasil vs Australia (28/11). Por otro lado, la FPF no ha cumplido con sus obligaciones económicas y no ha realizado el pago correspondiente a las jugadoras que integraron el microciclo de la fecha FIFA pasada”.

Carta enviada por la Selección Peruana Femenina. (Foto: Instagram)

Cancelación y postergación de Torneos de Menores

En la misiva enviada, también se expresa la incomodidad por la cancelación del microciclo de la Sub-20 (del 11 al 17 de noviembre) en la Videnita de Chincha. Esta preparación fue cancelada dos días antes de su inicio, por lo que afectó la preparación de las jugadoras. Misma situación ocurre con la categoría Sub-17, afectando la preparación para el próximo Sudamericano.

Por último, dejaron clara la preocupación por postergar la Final Nacional del Torneo Juvenil Femenino de las categorías Sub-14 y Sub-16, programado entre el 18 y 22 de noviembre: “Esta decisión ha dejado a nuestras divisiones menores sin la oportunidad de participar en sus competencias formativas, además de la posibilidad de competir a nivel internacional, ya que el campeón de ambas categorías clasifica al Torneo Evolución CONMEBOL 2025″.





