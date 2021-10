Vivir en un país ajeno al tuyo no es sencillo. ¿Hacerlo a los 19 años? Menos aún. Sin embargo, cuando tus objetivos son claros y las oportunidades llegan, no hay temor ni miedo que se sobreponga a esas ganas por comerse el mundo e ir en busca de tu sueño, aquel que desde niña estuvo presente, en cada entrenamiento, en cada partido. Y así fue como Silvana Alfaro no dudó ni un segundo en coger sus maletas y partir rumbo a Argentina, para ponerse la camiseta de Racing. No se arrepiente de nada. Cada esfuerzo, por más pequeño, valió la pena.

Un año después de su llegada a Avellaneda, la ex arquera de Sporting Cristal recuerda que al inicio, el calor de sus compañeras la hicieron adecuarse más rápido. “Yo fui la primera extranjera, por lo que tuve un recibimiento muy bonito. De hecho, muchas jugadoras eran del interior de Argentina, así que también habían pasado por lo mismo. Eso sirvió mucho”, comentó. Eso sí, no todo fue color de rosas, sobre todo cuando vienes de un país cuya gastronomía es única.

“Creo que lo que más me costó fue la comida. En Perú, yo vivía con mi abuelita, y ella era quien veía mis comidas. Ahora, se sorprende cuando le digo que he tenido que aprender. Incluso, a fines del año pasado, cuando fui a Perú de vacaciones, se emocionó cuando vio que sabía hacer algunas cosas en la cocina. Pero así es. Youtube fue mi mejor amigo en este proceso. Me tuve que mandar porque no tenía de otra”, confiesa Silvana.

La guardameta, además, tuvo que regirse a un nuevo régimen, uno al que no estaba acostumbrada. Eso sí, sabía que este era su primer paso a su gran objetivo, la profesionalización, y para ello tenía que ponerse en el mejor nivel. “En el club tenemos un nutricionista, que nos exige al máximo con los pliegues. Eso es lo que más me costó, de hecho aún me sigue costando, pero me están ayudando a manejarlo. Son cosas que antes ni pensaba que podía hacer y que influyen en mi rendimiento. Definitivamente, el tema central de mi día a día, por un año, ha sido la comida”, afirmó.

“En el fútbol uno se termina acostumbrando al juego, pero en el día a día es lo más difícil. Ahora, creo que ya soy una más. Me encanta vivir acá en Buenos Aires y eso me ayuda a disfrutar, estar feliz y vivir tranquila. Eso sí, siempre enfocada en lo que quiero”, añadió Silvana.

Obstáculo superado: el debut

Sábado 26 de junio del 2021, Silvana salió de su casa pensando que sería un día más en la banca de suplentes de Racing, pero lo que no sabía es que el destino -gracias a su esfuerzo y dedicación- le tenía preparado algo mejor. Aquella tarde, en la cancha auxiliar de San Lorenzo (equipo rival) haría su debut en la Primera División Femenina de Argentina.

“Yo no sabía que iba a jugar. Me tomó por sorpresa cuando entré al camerino. Estábamos en una instancia bastante complicada, porque ya no teníamos ‘chance’ de clasificar a la liguilla final. Fue un partido muy intenso, perdimos (6-2)”, comentó.

Eso sí, a pesar de que el resultado no fue el esperado, Silvana Alfaro, aquella tarde, demostró que está para grandes cosas. Incluso, en el Clausura, le tocó ingresar desde el arranque en el debut. “Jugué el primer partido frente a Deportivo Español. Fue muy importante. Enfrenté también a Boca en un partido clave. Ahora, me toca seguir esforzándome”, agregó.

En el Clausura, Racing (12 puntos) se ubica tercero del grupo A, solo por detrás de dos grandes como San Lorenzo (15 puntos) y Boca Juniors (15 puntos). A falta de dos fechas, están en zona de clasificación.

Orgullosa de sus compañeras

A pesar de estar a kilómetros de distancia, la ‘1′ de Racing Club no deja de observar lo que ocurre en Perú. La portera le confesó a Depor su sorpresa cuando se enteró del nuevo formato que adoptaría el fútbol femenino en nuestro país, con la Liga y la televisación del torneo a través de Movistar Deportes.

“Seguí el campeonato de cerca. Fue sorprendente, porque es algo que no se ve en todos los países. Afortunadamente, acá, el torneo lo pasan por internet y por la televisión pública (DEPORTV). Es una locura porque nos pueden ver gente de otros países”, cuenta Alfaro, quien además resalta la importancia de las cámaras. “Ese material sirve de apoyo para los entrenamientos de los días siguiente. En Racing hay video-analistas, pero no todos tienen. La TV es indispensable en el crecimiento”, aseguró.

La ex ‘Muni’ también resaltó el trabajo que ha realizado Alianza Lima con el plantel femenino: “Vi lo que hicieron los futbolistas de Alianza. Que celebren el título con el apellido de las chicas en sus camisetas ha generado mucho impacto. Es un gran mensaje, porque finalmente todos son un mismo club y nadie tiene porqué ser menos importante”.

Ojo, Silvana no solo no le quita los ojos el torneo local, tampoco lo hace con la Selección Peruana: “Hace un par de meses tuve contacto con el cuerpo técnico. Por ahí se habló del tema de ir, pero hoy en día es un poco complicado por los protocolos. También coincidió con que arrancaba el torneo. Estoy teniendo continuidad y tengo que aprovecharlo. El técnico lo entendió. De todos modos, quiero y sueño estar el próximo año en la Copa América”.

Mucho por recorrer

Silvana Alfaro tiene contrato con Racing hasta fin de temporada, y por el momento su idea es mantenerse en Argentina. Eso sí, no le despega los ojos a otro de sus objetivos: ‘El Viejo Continente’. “Mi idea es consolidarme acá y luego dar el salto a Europa. Sin embargo, antes de pensar en eso, estoy con la mente en el próximo partido. Cuando termine el torneo veré si hay alguna oferta y lo analizaré aunque me gustaría quedarme acá”, dijo la arquera que se siente totalmente agradecida con el club.

“Racing es un grande y la hinchada es tremenda. El fútbol acá es muy energético. Cuando vivía en Avellaneda, recibía de todo, cosas buenas y malas porque también están los hinchas de Independiente. El fútbol acá en Argentina es un estilo de vida y eso me gusta. Después, el apoyo en general, es tremendo, no se ve una distinción. Racing es uno”, sentenció. La ‘Academia’ está en buenas manos.





