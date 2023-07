El último domingo, Alianza Lima se impuso por 4-1 a Universitario de Deportes en el clásico de la Liga Femenina. Y si bien en la institución merengue causó preocupación el resultado -perdieron el invicto de la temporada-, no fue el único tema que estuvo en análisis luego del compromiso desarrollado en el estadio Alejandro Villanueva. ¿Qué pasó? Jean Ferrari -administrador del club crema- utilizó sus redes sociales para mostrar su malestar por unos gestos realizados por Sandy Dorador.

Y es qu, tras el pitazo final del clásico por la Liga Femenina, las jugadoras del equipo blanquiazul desataron su alegría sobre el gramado de juego. Todo transcurría de manera natural, hasta el movimiento realizado por la delantera del equipo de La Victoria, el cual generó la desazón en tienda crema.

“Esto es lamentable. Buscamos cambiar, mejorar como personas, como sociedad y vemos esta clase de comportamientos que demuestran muchas cosas negativas para llegar a este cambio”, inició el mensaje del administrador temporal de Universitario de Deportes.

El directivo merengue, Jean Ferrari -quien tomó las riendas del combinado estudiantil en agosto de 2021-, agregó que “solicitaremos a la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol la sanción correspondiente y dejar un precedente”.

Próxima jornada de la Liga Femenina

La fecha 5 (la última) de los play offs se disputará entre el viernes 4 y domingo 6 de agosto (falta definir los horarios). Los enfrentamientos son los siguientes: Alianza Lima vs. Cantolao; Mannucci vs. Sporting Cristal y Universitario vs. Deportivo Municipal. Las cremas dependen de sí mismas para terminar en el primer lugar de la tabla. Las íntimas, por su parte, necesitan un nuevo tropiezo merengue para quedarse en lo más alto del certamen.

Respecto a los play offs por el descenso, en la cuarta jornada del Grupo A jugarán Atlético Trujillo vs. Defensores del Ilucán, el 6 de agosto desde las 10:30 a.m. (hora peruana). Ese mismo día, será el Sporting Victoria vs. César Vallejo, desde las 3:00 p.m. en el estadio Max Agustin, en Iquitos.

Por el Grupo B están previstos los partidos Ayacucho FC vs. San Martín, para el sábado 5 de agosto desde las 11:00 a.m. (horario peruano). Al día siguiente, se medirán FC Killas vs. Melgar, desde las 10 de la mañana en la Videna.





