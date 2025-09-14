Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Ver Universitario vs Alianza Lima EN VIVO vía Movistar Deportes y América TV por clásico de Liga Femenina
Partidazo por la Liga Femenina 2025. Universitario de Deportes vs. Alianza Lima chocan por la fecha 8 del Torneo Clausura en Campo Mar. Para seguir la transmisión, debes conectarte a la señal de Movistar Deportes, canal disponible en las parrilla de Movistar TV, además de su opción de streaming en la plataforma de Movistar Tv App y también en América TvGO. Este encuentro está pactado para este miércoles 18 de junio desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay). Sigue todos los detalles en Depor.
Universitario vs. Alianza Lima por clásico femenino. (Video: Movistar) SOBRE EL AUTOR
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.