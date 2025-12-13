vs. se enfrentarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la final de vuelta de la . El partido será este sábado 13 de diciembre del 2025, desde la VIDU (Campo Mar). ¿A qué hora jugaron? El partido empezará a las 3:00 p.m. (hora peruana, también de Colombia y Ecuador), con dos horas más en países como Argentina, Chile y Uruguay. ¿En qué canales transmiten el duelo? Este choque será visto a través de la señal de Movistar Deportes, canal exclusivo de la parrilla de Movistar TV. Además, pudo ser visto en América TV por señal abierta. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. No te pierdas todos los detalles del partido en Depor.

Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina | VIDEO: Movistar Deportes
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

