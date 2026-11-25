En el Perú, el 70,9 % de la población realiza actividad física, recreativa o deportiva; sin embargo, el 45,4 % tiene dificultades para mantener una rutina constante, principalmente por la falta de espacios adecuados, según un estudio de Datum para el Ministerio de Educación (Minedu), aplicado a personas de entre 18 y 70 años. En este escenario, actividades como jugar una pichanga representan una alternativa para incorporar el movimiento y la recreación en medio de las responsabilidades laborales y personales.

“Para muchos adultos, salir a jugar fútbol va más allá de ganar un partido. Es un momento para desconectarse de las preocupaciones del día, mantenerse activos y compartir con otras personas. La competencia también está presente, pero no necesariamente es lo que define la experiencia; muchas veces, lo más importante es encontrar un espacio para disfrutar del juego y salir de la rutina”, explica Santiago Fernández, CEO y fundador de Trova.

Entre las principales motivaciones que pueden llevar a un adulto a organizar o sumarse a una pichanga destacan:

Desconectarse del trabajo: encontrar un espacio para liberar tensiones y cambiar de ambiente después de la jornada laboral.

encontrar un espacio para liberar tensiones y cambiar de ambiente después de la jornada laboral. Mantenerse activo: incorporar movimiento y actividad física a la semana sin necesariamente seguir una rutina de entrenamiento formal.

incorporar movimiento y actividad física a la semana sin necesariamente seguir una rutina de entrenamiento formal. Compartir con otras personas: reunirse con amigos, compañeros de trabajo o conocer nuevos jugadores a través del deporte.

reunirse con amigos, compañeros de trabajo o conocer nuevos jugadores a través del deporte. Disfrutar de la competencia: poner a prueba sus habilidades, mejorar su desempeño y vivir la emoción de disputar un partido.

La posibilidad de mantener esta actividad también depende de qué tan fácil resulte encontrar un espacio y organizar un encuentro. Los horarios laborales, las responsabilidades personales y la disponibilidad de canchas pueden dificultar que el fútbol se convierta en un hábito frecuente. De hecho, el estudio de Datum para el Minedu también identificó que alrededor del 40 % de los encuestados considera la inseguridad en la vía pública como una dificultad para realizar actividad física.

Así, la pichanga conserva su lugar como una actividad que combina deporte, recreación y encuentro social. Para los adultos, reservar unas horas para jugar puede significar tanto mantener la actividad física como encontrar un momento propio dentro de una agenda cada vez más ocupada.