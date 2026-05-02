Gol de Eryc Castillo para el 1-0 de Alianza Lima vs. CD Moquegua. (Video: L1 MAX)
Gol de Eryc Castillo para el 1-0 de Alianza Lima vs. CD Moquegua. (Video: L1 MAX)

A los 36 minutos, Eryc Castillo se hizo presente en el marcador y abrió la cuenta para los ‘íntimos’. El atacante ecuatoriano aprovechó una gran asistencia de Luis Ramos, que lo dejó completamente solo frente al arco, y definió con mucha calma y precisión ante la salida del portero Carlos Grados. Con esa acción, Castillo volvió a demostrar su buen momento y su capacidad para aparecer en los momentos clave del partido.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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