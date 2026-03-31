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¡Error en el fondo! Gol de Luis Palma para el 1-1 de Honduras vs. Perú
A los 44 minutos, Honduras encontró el empate en su mejor momento de oportunismo. Luis Palma aprovechó una desatención de la defensa peruana y definió para el 1-1, justo cuando Perú dominaba las acciones del partido. Castillo dio demasiadas facilidades por la banda izquierda y permitió que el rival sacara el centro sin mayor oposición. Esa ventaja inicial terminó siendo determinante en el desarrollo de la jugada. El balón cruzó el área ante una defensa que no logró reaccionar a tiempo. Barco intentó cerrar el pase con su pierna derecha, pero no consiguió interceptarlo. La pelota siguió su curso y encontró a Luis Palma en una posición favorable.Para ese momento, Gallese ya estaba descolocado y sin margen de reacción. Palma no perdonó y definió para decretar el 1-1 antes del descanso.