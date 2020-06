Han pasado más de tres años desde que Jairo Concha debutó en el fútbol de primera división. Orlando Lavalle fue el entrenador artífice de los primeros minutos del volante en el fútbol profesional. El actual DT de Carlos Stein precisó que hay algunos aspectos extrafutbolísticos que deben cambiar entorno al circulo más cercano del jugador de la San Martín para mostrar todo su potencial.

“Cuando él decida por si mismo y no se deje llevar por gente a su alrededor va a ser mejor jugador porque es un gran futbolista. Yo lo he tenido y conmigo no era titular al inicio, quien jugaba era el ecuatoriano Jairo Vélez, era extranjero y marcaba la diferencia. Sin embargo, la familia de Jairo (Concha) despotricaba por redes sociales contra mi. Después cuando se le dio la oportunidad demostró lo que vale. El fútbol son momentos”, dijo a la página de Facebook Red del Gol.

En febrero de este año, Jairo Concha fue anunciado como nuevo fichaje de Alianza Lima, institución que compró el 50% de su pase y decidió cederlo a préstamo a la San Martín, al menos por la primera mitad del año.

Según informa Ovación, Mario Salas habría dado luz verde para contar con el mediocampista de 21 años para el reinicio del Torneo Apertura. Para que esto se concrete, los blanquiazules tienen que esperar que se anule uno de los artículos de Bases en la Liga 1, el cual impide que un futbolista pueda militar en dos equipos durante el mismo campeonato. La solicitud de anulación ya ha ha sido presentada por los clubes a la Federación Peruana de Fútbol.

En la temporada 2018, Jairo Concha fue elegido como el jugador revelación del Torneo Descentralizado. Disputó 37 partidos y marcó un gol. Aquel mismo año formó parte del equipo Sub-20 que fue “sparring” de la selección peruana en Rusia 2018.

