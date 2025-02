Pese a ser rivales este fin de semana, Julio César Uribe, exfutbolista y actual vocero institucional de Sporting Cristal, alagó el triunfo obtenido por Alianza Lima el último martes tras eliminar a Boca Juniors en La Bombonera y pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. El ‘Diamante’ indicó que se siente contento por los triunfos de los clubes peruanos.

“Siempre he sido, como peruano que ama a su país, el que se alegra del triunfo de mis semejantes o de las instituciones que me toca representar. Estoy feliz por lo que ha logrado Alianza y qué bueno que ese triunfo no se dé el valor que nosotros mismos nos quitamos. Me alegra mucho el triunfo de Alianza, su hinchada está feliz y hay que identificarse con esa alegría”, sostuvo Uribe en diálogo con la prensa.

Asimismo, el ‘Diamante’ indicó que no solo el cuadro íntimo puede tener buen desempeño a nivel internacional, sino también FBC Melgar: “La vida es un proceso y tiene un propósito que es tratar de ser feliz, cuando uno cumple los objetivos personales y profesionales, es feliz. FBC Melgar está luchando por esa felicidad y ojalá pueda lograrlo por su hinchada y por el fútbol peruano. Nunca he sido de los que se incomodan por la felicidad del otro”.

Julio César Uribe habló sobre Alianza Lima. (Video: @ubaldov1912 / Twitter)

Por último, el ídolo de Sporting Cristal también se refirió a la llegada de Óscar Ibáñez como entrenador interino de la selección peruana: “Le deseo lo mejor a Ibáñez porque representa el sentimiento nacional. Uno tiene que trabajar para lo valoren”.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025 tras eliminar a Boca Juniors, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sporting Cristal, en el marco de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 1 de marzo, a partir de las 8:00 de la noche (hora peruana) y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión del partido, estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DirecTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del encuentro, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la página de Depor.





TE PUEDE INTERESAR