Hay quienes gozan de un talento único y necesitan solo una oportunidad para destacar entre el resto. Pero, hay otros que aparte de tener talento, gozan de una perseverancia y responsabilidad que los ponen por encima de cualquier obstáculo, brillando, como una estrella, entre los demás. Y este justamente, es el caso de Katsumi Cheng. A sus 21 años, la volante de Atlético Trujillo se ha convertido en la dueña del mediocampo de la Liga Femenina, y en La Videna ya es un tema de conversación.

Katsumi, después de 14 años, puede disfrutar de su primer torneo de fútbol femenino. Como muchas niñas, tuvo que empezar a practicar el deporte que tanto le apasiona en un equipo de varones. La trujillana arrancó a los siete años en la academia Sudamericana, donde estuvo hasta los 15. Luego, su buen nivel le permitió dar el gran salto a la Universidad César Vallejo, donde jugó la Copa Federativa. Ella era la única mujer.

“Juego desde muy pequeña. Antes, al menos donde yo vivía no existían equipos de mujeres. Mis abuelos me decían que no juegue fútbol, que no me iba a traer nada positivo y que encima me iba a lesionar. Pero es mi pasión, sinceramente, no puedo vivir sin el fútbol”, cuenta Katsumi.

Cinco años después, en el 2020, la llamaron para ser parte del equipo de mujeres del Club Champagnat. Sin embargo, la pandemia le impidió competir y se tuvo que conformar a entrenar desde su casa. “Trabajábamos por zoom, pero no era lo mismo. En mi casa estaba impotente, porque quería salir y jugar en campo. Necesitaba correr y reventar el balón. Acá no tengo espacio, solo podría hacer cosas pequeñas y más que nada trabajos físicos”, contó.

Hoy, su sueño ya es realidad. Llegó la Liga Femenina, y Champagnat se tuvo que transformar. Pasó a llamarse Atlético Trujillo. El primer objetivo de Katsumi se estaba cumpliendo. “Con el torneo muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, en mi casa, todos me apoyan. Antes mis abuelos me decían que no, pero hoy son los primeros en apoyarme y ayudarme hasta con mis pasajes. Me preguntan los horarios de los partidos y siempre me ven”, confesó la volante.

OBJETIVOS CLAROS

En La Videna, el nombre de Katsumi figura en la lista del profesor Doriva Bueno. En el 2020 fue parte de un microciclo, y esta semana solo no estuvo presente por una lesión en la rodilla. “En esta última convocatoria me pasaron la voz (tendinitis), pero por lesión, finalmente, no he podido participar. Ya estoy mejor y espero que más adelante me vuelvan a convocar. Quiero estar en la selección, es algo muy importante para mí”, dijo.

Esta tarde, ya recuperada, volverá a las canchas. Ojo, que a falta de tres partidos, Atlético Trujillo aún puede estar en la liguilla final del campeonato. “Ya no queremos ver la tabla. Lo que nos importa es ganar nuestros últimos tres partidos que nos quedan. Somos un equipo muy unido, nos llevamos muy bien y eso es lo que más rescato de esta experiencia”, aseguró la volante, cuyos objetivos los tiene bien claros.

“Quiero llegar a un buen equipo en el extranjero, que no solo destaque por sus números y títulos, sino también por el trabajo en equipo. Quiero sentirme cómoda donde estoy. No he pensado en una liga o país en específico, pero sí me gustaría dejar el Perú”, sentenció.





