Durante años, organizar una pichanga en Lima podía depender de un grupo de WhatsApp, una cancha disponible y la paciencia de quien se encargaba de conseguir a los últimos jugadores. Hoy, la tecnología está modificando esa dinámica. Las plataformas deportivas comienzan a convertir una actividad espontánea en una experiencia más organizada, donde encontrar un partido, completar un equipo y coordinar los elementos necesarios puede resolverse desde un aplicativo.

El cambio responde también a un contexto en el que la conectividad ya forma parte de la vida cotidiana de los peruanos. A fines de 2025, Perú registraba 28,4 millones de usuarios de internet, equivalentes al 82% de la población, y 28,3 millones de identidades activas en redes sociales, según DataReportal. En este escenario, las herramientas digitales empiezan a trasladarse también a actividades que tradicionalmente se organizaban de manera informal, como el fútbol amateur.

Es así como surge una nueva generación de plataformas deportivas enfocadas en resolver problemas concretos del deporte amateur. Un ejemplo es Trova, aplicación que permite a sus usuarios encontrar y unirse a pichangas sin tener que encargarse individualmente de conseguir una cancha, completar los equipos o llevar implementos como balones y chalecos.

“La tecnología no busca cambiar lo que significa una pichanga, sino hacer mucho más fácil que ocurra. El problema siempre fue el mismo: queremos jugar, pero muchas veces no tenemos con quién, dónde o quién se encargue de organizar. Trova busca eliminar esa fricción y dejar que la gente simplemente se preocupe por jugar”, explica Santiago Fernandez, CEO y fundador de Trova.

El modelo parte de una lógica de comunidad. Los usuarios pueden organizar partidos o sumarse a encuentros publicados en la aplicación, mientras que quienes participan en la organización pueden acceder a recompensas como pelotas, chalecos e incentivos. De esta manera, la plataforma utiliza la tecnología para simplificar la organización y convertir a los propios jugadores en parte activa de la experiencia.

La experiencia de Trova muestra que esta necesidad ya existe a escala local. La plataforma cuenta con una comunidad de más de 20 mil usuarios y presencia en más de 15 distritos de Lima, donde se publican y completan partidos de manera recurrente. Su siguiente etapa contempla ampliar su presencia hacia ciudades como Arequipa, Cusco, Piura, Trujillo e Ica, con la meta de superar los 75 mil usuarios y alcanzar más de 40 partidos diarios hacia fines de 2026.

La tendencia refleja, además, una transformación en la forma de entender el fútbol amateur en Perú. Ya no se trata únicamente de reservar un espacio deportivo, sino también de facilitar el encuentro entre personas que quieren practicar deporte y construir comunidades alrededor de intereses compartidos.

“La oportunidad está en entender que detrás de cada partido hay una comunidad. Si logramos que encontrar una pichanga sea tan sencillo como abrir una aplicación y elegir dónde quieres jugar, estamos usando tecnología para resolver una necesidad muy humana: querer compartir tiempo, competir y hacer deporte con otras personas”, agrega Fernandez.

Para los próximos años, el desafío será llevar este tipo de soluciones más allá de Lima y facilitar la conexión entre jugadores, organizadores y espacios deportivos. En un país donde el fútbol amateur forma parte de la rutina de miles de personas, las nuevas plataformas deportivas buscan que organizar una pichanga deje de ser una tarea y vuelva a ser, simplemente, la excusa para jugar.