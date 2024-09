La Federación Peruana de Fútbol (FPF) realizará en 2025 la primera edición de la Liga 3, tercera categoría del fútbol peruano. El novedoso certamen incluirá la participación de 36 equipos (tres descendidos de la Liga 2, veinticinco de la Copa Perú y ocho equipos del Torneo de Reservas) y se disputará en todos los rincones del territorio nacional. El certamen será exigente y la buena noticia es que permitirá que las reservas de algunos clubes de la Liga 1 puedan implicarse y tener actividad a un nivel más profesional. Por ahora, instituciones como Universitario de Deportes y Alianza Lima estarían disputando la competencia el próximo año. Depor conversó con el entrenador Juan José Oré para conocer la relevancia que tendrá este campeonato sobre los menores.

¿Qué es la Liga 3 y cómo se jugará en 2025?

La Liga 3 se disputará por primera vez en 2025 y promete ser un campeonato muy luchado y parejo de inicio a fin, como lo son la Liga 1 y la Liga 2, primera y segunda división del fútbol peruano, respectivamente. La FPF determinó que la tercera división estará compuesta por tres clubes descendidos de la Liga 2 2024, los cuartofinalistas del Torneo de Reservas 2024 y los mejores ubicados de cada departamento de la Copa Perú 2024. En total serán 36 equipos los que se esforzarán para tratar de ascender a la Liga 2 2026. Hasta el momento, los únicos equipos confirmados son Juan Aurich y Unión Huaral, quienes descendieron este año en la Liga 2.

Cabe mencionar que en el caso de Lima, el número de equipos puede llegar hasta cinco dependiendo de los resultados. A falta de confirmación por parte de las autoridades, se espera que el formato conste de grupos divididos de acuerdo a las regiones, algo similar a los sistemas de la Liga 2 y el Torneo de Reservas. Finalmente, un detalle importante es saber que los equipos de la Liga 3 2025 que acaben en los últimos lugares perderán la categoría y descenderán a la Etapa Departamental de la Copa Perú 2026. Esto, sumado a los premios que existirán, motivará a que los equipos pongan todo su esfuerzo en lograr los mejores resultados.

¿Alianza Lima, Universitario y Melgar en la Liga 3?

Como se sabe, serán ocho los clubes del Torneo de Reservas 2024 los que clasificarán a la primera edición de la Liga 3. A falta de dos jornadas para que termine la fase regional, Universitario de Deportes, Alianza Lima, Melgar y la Universidad César Vallejo se ubican en los dos primeros puestos de la Zona Norte y Zona Sur y están clasificando a los cuartos de final y también a la Liga 3. Mientras que los clubes que queden entre el tercer y sexto lugar afrontarán unos play offs para llegar a la instancia decisiva. Hasta el momento, todo indica que podríamos tener una edición del clásico del fútbol peruano en la tercera división del siguiente año.

Las filiales de los ‘compadres’ están haciendo un gran trabajo en el Torneo de Reservas y están muy cerca de sellar su clasificación a la Liga 3 2025. En las últimas dos fechas, la ‘U’, que tiene 29 puntos y está a dos del líder UCV, tendrá que enfrentar a Comerciantes Unidos en Campo Mar y a UTC en el estadio Héroes de San Ramón. La institución blanquiazul, por su lado, tiene 32 unidades -igual que el líder Melgar- y en la penúltima fecha descansará y en la última jornada se medirá ante Cusco FC en el estadio Complejo Oropesa.

César Vallejo es líder de la Zona Norte del Torneo de Reservas 2024. (Foto: Liga Profesional)

Tabla de posiciones de Zona Norte

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 César Vallejo 14 10 1 3 29 12 17 31 2 Universitario 14 9 2 3 31 17 14 29 3 Sport Boys 14 9 2 3 27 16 11 29 4 Mannucci 15 8 2 5 33 21 12 26 5 Atlético Grau 14 8 2 4 25 13 12 26 6 UTC 14 4 3 7 17 22 -5 15 7 Unión Comercio 14 4 2 8 22 26 -4 14 8 Comerciantes Unidos 14 4 1 9 18 34 -16 13 9 Alianza Atlético 15 0 1 14 12 53 -41 1

Tabla de posiciones de Zona Sur

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Melgar 14 10 2 2 38 12 26 32 2 Alianza Lima 15 10 2 3 41 18 23 32 3 ADT 14 8 2 4 27 18 9 26 4 Sport Huancayo 14 7 1 6 26 23 3 22 5 Sporting Cristal 14 6 3 5 26 17 9 21 7 Deportivo Garcilaso 14 5 4 5 19 19 0 19 6 Cienciano 14 5 4 5 16 16 0 19 8 Los Chankas 15 1 3 11 15 34 -26 6 9 Cusco FC 14 1 1 12 9 53 -44 4

¿Por qué es importante para los equipos con menores?

Depor conversó con Juan José Oré, entrenador peruano especializado en formación de menores, acerca de la importancia de la Liga 3 para las divisiones menores de los clubes de la primera división del fútbol nacional. En primer lugar, el técnico resaltó que cada vez hay menos campeonatos de menores y que, desafortunadamente, el dinero influye mucho en estos torneos. “Los menores están desprotegidos. Tú tienes plata, pagas, y estás peleando el campeonato. Eso le quita seriedad”, apuntó.

Luego, señaló que toda competencia que sea bien organizada es bienvenida porque ayuda a que los adolescentes puedan tener minutos y empezar a ser vistos. Asimismo, si destacan, pueden ser tomados en cuenta para los primeros equipos de los clubes. “Cuando hay competencia, es bueno. Compiten, juegan y mejoran. Si la liga es competitiva te va a ayudar para que después puedas jugar en un equipo de Primera, porque van a estar viéndote y a los más destacados finalmente los van a subir a los primeros equipos. Eso sí, tienen que ir buenos equipos. Si no hay buen material, va a ser difícil”, agregó.

Oré manifestó que la competencia debe ir de la mano con una mejor inversión y un mejor trabajo por parte de los clubes en menores. “Hay que obligar a los clubes a que tengan menores. Obligarlos a que tengan sub 13, sub 15, sub 17, y que ellos mismos se beneficien después con los mejores jugadores, o que vayan formando jugadores que destaquen y puedan estar en una selección. Cuando estaba Ricardo Gareca, él preguntaba qué jugador había pasado por un proceso, porque son más fáciles de llegar y son los que nos clasificaron al Mundial. Hemos tenido a (Andy) Polo, (Edison) Flores, (Miguel) Araujo, (Wilder) Cartagena, (Pedro) Aquino”, sostuvo.

Finalmente, se refirió al trabajo que se está haciendo ahora en la Federación Peruana de Fútbol. “’Chemo’ dice que ahora sí se va a trabajar, como si antes no hubiéramos trabajado. Él un poco ignora a los entrenadores que han estado antes en las selecciones. Hay varios y siempre hemos hecho lo mismo: ir a provincia a buscar jugadores, traer a los mejores, invitar a los equipos para que los vean y si les gusta pueden llevarlos, dependiendo de los padres. No hay que olvidar que Lima es grande y en los conos hay buenos jugadores. Yo estoy trabajando en Carapongo y encuentro chicos muy buenos, pero nadie los ve a ellos”, concluyó.





