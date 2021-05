Por fin la espera terminó. Hoy, después de muchos años de lucha, el fútbol femenino tendrá el lugar que se merece y empezará a abrirse camino rumbo a la profesionalización. La Liga Femenina 2021 y su transmisión por Movistar Deportes serán claves en este proceso. Aquí te contamos todos los detalles de cómo se desarrollará el campeonato y, por supuesto, los horarios de esta primera fecha.

Este sábado 29 se jugarán tres partidos. A las 10:30 am, el actual campeón, Universitario de Deportes, enfrentará a la Universidad San Martín en el estadio de la Universidad San Marcos. En el mismo recinto, luego se desarrollarán otros dos encuentros: Sport Boys vs. Carlos A. Mannucci (1:00 pm) y Cantolao vs. UTC (3:30 pm). El domingo, por su parte, será el turno de Alianza Lima. Se medirá ante FC Killas (1:00 pm).

Partido Día Hora Universidad San Martin vs Universitario Sábado 29 de mayo 10:30 a.m. Sport Boys vs Carlos A. Mannucci Sábado 29 de mayo 1:00 p.m. Cantolao vs UTC Sábado 29 de mayo 3:30 p.m. Alianza Lima vs FC Killas Domingo 30 de mayo 1:00 p.m. A. Trujillo vs UCV Domingo 30 de mayo 3:30 p.m. D. Municipal vs Sporting Cristal Domingo 30 de mayo 6:00 p.m.

¿Cómo se jugará la Liga Femenina?

Son 13 los equipos que participarán en la edición de este torneo, en un formato de todos contra todos. De ellos, los seis primeros clasificarán a los playoff. Luego, las dos instituciones que acumulen más puntaje irán directo a semifinales, mientras los otros cuatro jugarán el repechaje. Ojo, el campeón participará en la Copa Libertadores 2021, que se desarrollará en Chile entre el 30 de setiembre y el 16 de octubre.

Cabe destacar que cada club tiene la oportunidad de contar con tres jugadoras de nacionalidad extranjera y podrá inscribir hasta 30 futbolistas. Otro detalle a tomar en cuenta es que en cada fecha tienen la obligación de completar 90 minutos con integrantes de la categoría 2002.

Alianza Lima y Universitario

Este 2021 será un año de revancha para Alianza Lima, que en el 2019 se quedó a un paso de la Copa Libertadores, tras caer en la Etapa Regional del Campeonato Femenino ante Universitario de Deportes. Por ello, para esta temporada se reforzó con Cindy Novoa. Pero no fue el único fichaje en el equipo de Samir Mendoza. Sandy Dorador, Myriam Tristán, Adriana Lúcar, Yoselin Miranda, Catherinne Bringas, Alison Reyes y Annie del Carpio también llegaron a La Victoria.

A su vez, continúan Xiomara Canales, Alexandra Zamora, Karla Sosa, Yomira Tacilla, Alison Reyes, Andrea Valderrama, Ruby Castro, Enica Fasabi, Catherinne Bringas y Vanessa Llanca.

Por su parte, en tienda crema hubo algunas incorporaciones como las de Fabiola Herrera y Even Pizango. Ambas fueron fichadas para disputar la Copa Libertadores que se jugó en Argentina, donde solo lograron un punto de nueve en el grupo A: cayeron ante América de Cali, Corinthians y empataron ante El Nacional.

En tanto, Karla López, Kimbherly Flores, Stephannie Vásquez, Scarlett Flores, Gianella Romero, Aranxa Vega, Sabrina Ramírez, Xioczana Canales, Geraldine Cisneros y María Ruiz, completan el equipo titular. Aquí la relación completa de las jugadoras de ambos equipos:

Alianza Lima

Jugadora Posición Annie Del Carpio Arquera Alexandra Zamora Arquera Karla Sosa Arquera Amparo Chuquival Defensa Camila Oliva Defensa Andrea Valderrama Defensa Xiomara Canales Defensa Erica Fasabi Defensa Heidi Padilla Defensa Karla Konga Defensa Alison Reyes Defensa Berioska Castro Volante Yamile Rivas Volante Maria Ortegano Volante Neidy Romero Volante Cindy Novoa Volante Yoselia Miranda Volante Jazmín Porras Volante Anaís Vilca Volante Catherine Bringas Volante Alhisson Sotelo Volante Sashenka Porras Volante Nora Jimenez Volante Yomira Tacilla Delantera Miryam Tristan Delantera Adriana Lúcar Delantera Sandy Dorador Delantera

Universitario de Deportes

Jugadora Posición Sayuri Bravo Arquera Karla López Arquera Valeria Galecio Arquera Stephannie Vásquez Defensa Kimbherly Flores Defensa Maria José Cáceres Defensa Fabiola Herrera Defensa Even Pizango Defensa Gianella Romero Defensa Wendy Rivera Defensa Fabiola Amaro Defensa Medalith García Defensa Maryori Gonzales Defensa Adriana Muñoz Defensa Esthefany Espino Volante Scarleth Flores Volante Nahomi Martínez Volante Jhuliana Chávez Volante Aranxa Vega Volante Milena Tomayconsa Volante Ariana Cubas Volante Ivanna Agüero Volante Valentina Casimiro Volante Sabrina Ramírez Delantera Xioczana Canales Delantera Geraldine Cisneros Delantera Alondra Vílchez Delantera María Ruiz Delantera





