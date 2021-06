Dicen que una operación a la rodilla es determinante para un futbolista, porque -por lo general- nunca más vuelves a ser el mismo. Sin embargo, Mariza Gómez demuestra que cuando uno está decidido a darle la vuelta a las malas jugadas de la vida, ni el obstáculo más grande de tu carrera te puede vencer. Hoy, después de dos años de alejarse de las canchas, vuelve a jugar (con la Universidad San Martín) y destaca: sus dos goles en tres fechas de la Liga Femenina la convirtieron en una de las mejores jugadoras del torneo.

Pero llegar a este presente no fue fácil. Corría el año 2018 y Mariza representaba a Sporting Cristal en la Liga de San Isidro. Jugaba de delantera y sus principales fortalezas no solo reposaban en la buena definición, sino en la variante que brindaba al marcar un pase. Todo iba bien en su carrera, hasta que una tarde, mientras enfrentaba al Club Canteras, una lesión en el ligamento cruzado en la rodilla casi la aleja por completo del fútbol.

“Un año completo estuve alejada totalmente del deporte, porque tuve que hacer rehabilitación. Pero después empecé a enseñar a unos niños en la academia de mi papá, y volví a engancharme. Me sirvió para aprender mucho y darme cuenta de que esto es lo que quiero hacer toda mi vida”, nos cuenta Mariza Gómez.

Entonces, Mariza decidió volver a prepararse con todo y darse una nueva oportunidad como futbolista. Aunque ya no como delantera, pues su lesión no le ha permitido volver a jugar en aquella posición, sino como volante: “Me gustaría volver a jugar de delantera porque amo hacer goles. Pero hay algunas cosas que aún me están faltando, como tener un poco más de marca, velocidad. Y son cosas que quiero mejorar para demostrar más en este campeonato”.

¡Las figuras! 🙋🏻‍♀️🔝



Estas son las futbolistas nominadas a la más destacada de la fecha 3 de la @ligafemfpf 2021. pic.twitter.com/s3UAIrOy3g — Liga Femenina FPF (@ligafemfpf) June 22, 2021

Su padre, su mejor DT

Mariza Gómez lleva el fútbol en la sangre. Su padre, sus tíos y sus primos practicaron este deporte en algún momento de sus vidas. Algunos como entrenadores y otros hasta como futbolistas profesionales. Toda esa atmósfera la acompañó desde siempre: “Antes de la pandemia, se juntaban a ‘pichanguear’ en familia, hacían sus campeonatos y yo iba. A veces jugaba, otras solo los miraba, pero siempre estaba ahí”.

Sin embargo, a pesar de las distintas figuras que tuvo, para la volante de la San Martín, el personaje más importante dentro de su carrera fue su padre: Diógenes Gómez. Entrenador de profesión, cuenta con la academia ‘Magia y Talento’, pero también dirige distintos equipos. Aún así, su mejor trabajo, siempre será enseñarle a su hija.

“Él siempre es el primero en llamarme la atención. Me corrige, me da pautas, consejos, siempre con la finalidad de que mejore. Sabe mucho, ha jugado también Copa Perú y hasta ahora último Master Profesional”, nos menciona Mariza.

Eso sí, si su padre es quien la incentivó a jugar fútbol, su madre es la encargada de poner la mano con los libros. Y es que la mediocampista de la Universidad San Martín se encuentra estudiando Laboratorio Clínico: “Quiero ser futbolista, pero también tener una carrera”.

Una radiografía a su carrera

“Al principio fue un poco difícil porque soy nueva en el equipo, pero las chicas me han ido dando confianza. Son un equipo unido y me ayudan mucho. Y la verdad es que me siento bastante bien”, dice Mariza Gómez sobre la San Martín, equipo al cual llegó este año para disputar la Liga Femenina.

Pero este no es la primera institución que defiende. Su hoja de vida indica que jugó desde los siete años, siendo su primer club el Real Maracaná. Allí se formó y destacó. Tanto así que tuvo la oportunidad de ingresar a la preselección sub 15. Posteriormente, JC Sport Girls (2014-2016) y Sporting Cristal (2017-2018) fueron sus otras escuadras.

Hoy solo piensa en el equipo ‘Santo’ y en la posibilidad de volver a la selección. “El objetivo es avanzar lo más que podamos. Hay que ver la realidad. Yo quiero volver a la selección, quiero que me vean en otros equipos y de repente salir del país”, dice Mariza Gómez, sobre todo ahora que esperó mucho por esta oportunidad.





