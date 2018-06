Su 1.90 metros de estatura y la gran contextura física que tiene hace que Romelu Lukaku parezca un tipo rudo. Pero, detrás del atacante de la selección de Bélgica hay una gran historia de superación. Es que pasó de tener una infancia dura a ser el goleador de los 'Diablos Rojos'.

De chico, Romelu Lukaku no la tuvo fácil. Los problemas económicos agobiaban a su familia y todos los días repetía el mismo menú: pan y leche.

"Yo tenía seis años y volví a casa a almorzar durante nuestro descanso en la escuela. Un día la vi que estaba sacudiendo la caja de la leche y no entendía, hasta que supe que estaba mezclando agua con leche porque no teníamos suficiente dinero para que durara toda la semana. Estábamos en la ruina. Ese día juré por Dios y me hice una promesa: que iba a ser jugador de fútbol y mi madre ya no iba a tener que preocuparse más por eso", contó Lukaku a The Players Tribune.

Romelu Lukaku celebrando uno de sus tantos ante Panamá. (AFP) Romelu Lukaku celebrando uno de sus tantos ante Panamá. (AFP)

Además, tener ascendencia congoleña hizo que muchos piensen que Romelu Lukaku tenía mucha más edad. Ello incluso llevó a que intenten discriminarlo durante un partido.



"Con 11 años estaba en las Inferiores del Lierse, cuando uno de los padres del equipo rival quería impedir que jugara porque yo era mayor. Preguntó de dónde era y que le mostrara mi documento Le dije '¡Nací en Amberes, soy belga!", reveló Romelu Lukaku .

Y hay muchas cosas con las que Romelu Lukaku todavía debe combatir. Una de ellas es que hagan referencia a su ascendencia africana cuando le va mal y digan que es belga cuando hace algo bien. "Yo nací aquí, crecí en Amberes, Lieja y Bruselas. Soy belga y soñé con jugar para Anderlecht, soñé con ser Vincent Kompany", sostuvo.

Romelu Lukaku y su socio Eden Hazard. (Reuters) Romelu Lukaku y su socio Eden Hazard. (Reuters)

El delantero de 25 años que tuvo una niñez complicada ya ha hecho historia con Bélgica. De hecho, con 69 tantos hoy Romelu Lukaku es el máximo goleador de los 'Diablos Rojos'. Aunque, su meta es otra.



"Yo quería ser el mejor futbolista de Bélgica, esa era mi meta. No solo quería ser bueno, sino el mejor. Jugaba con mucha ira por muchas cosas: porque veía a las ratas pasar por mi casa, porque no podía ver los partidos de la Champions League...", señaló.

El último lunes marcó un doblete para darle el triunfo a Bélgica ante Panamá. Pero, Romelu Lukaku no se conforma. Ya cumplió su promesa de ser futbolista y aún le queda mucho camino por recorrer.